Фестиваль воздухоплавания «Город на ладони» стартовал в Клину

В этом году в нем принимают участие 20 экипажей тепловых аэростатов. Поддержать участников приехали опытные пилоты из Москвы, Тулы, Великих Лук, Великого Новгорода, Кунгура, Алтайского края и других городов России.

«Хочу выразить благодарность администрации городского округа Клин, которая много лет поддерживает чемпионат по воздухоплавательному спорту. Благодаря поддержке все это развивается и собирает очень много откликов, как от пилотов, так и от зрителей», - рассказала пилот Диана Насонова.

Главный судья фестиваля Иван Меняйло отметил, что главная цель соревнований - это проверка точности управления надувным аппаратом.

«Им нельзя повернуть налево или направо. Мы можем только изменить высоту и поймать поток воздуха нужного нам направления. Таким образом маневрировать», - пояснил Меняйло.

В рамках фестиваля пройдет также седьмой чемпионат России среди женщин по воздухоплавательному спорту, а победители получат главный приз - «Звезду Юрия Тарана».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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