Фестиваль волонтерского движения в Воскресенске собрал 12 подмосковных команд

«К нам приехали наши друзья из соседних округов: Орехово-Зуево, Павловский посад, Егорьевск и из Коломны. Мы начали плотно общаться и сотрудничать. Мы будем ездить к друг другу в гости, чтобы совместно проводить акции, чтобы наша задумка транслировалась у них, а их у нас. Обязательно», - сообщил специалист молодежного центра «Олимпиец» Воскресенска Дарья Бойко.

В основе волонтерского движения лежит любовь к людям, желание помогать и быть полезным. Пока команды готовились представить визитную карточку на суд жюри, мы пообщались с участниками фестиваля.

«Мне нравится помогать другим людям, поэтому я в свободное время хочу помочь обществу. Сделать общество добрее, лучше», - заявил волонтер «Отряда самых активных» Воскресенска Роман Белоус.

Купить продукты, выгулять собаку, очистить водоем или посадить дерево. Бескорыстная помощь волонтеров действительно делает этот мир лучше. Актуальность движения среди молодежи подчеркнул глава округа.

«Вы активны, у вас горящие сердца, спасибо вам за то, что вы делаете. Делайте добро, несите его людям и вам вернется втройне. А сегодня у вас будут викторины, конкурсы и дискотека», - рассказал глава округа Алексей Малкин.

Ребята рассказали о своих добрых начинаниях и реализованных проектах, проявляли знания в познавательном квизе, а самые активные получили заслуженные грамоты. Но главным подарком для всех команд стало общение с единомышленниками, где у каждого в груди бьется большое горячее сердце.

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