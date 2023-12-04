04 декабря 2023, 07:30

Фестиваль волонтерского движения в Воскресенске собрал 12 подмосковных команд

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Фестиваль «Сердце есть у каждого» проходит в Воскресенске в девятый раз. По традиции он собирает самые дружные команды волонтеров не только из нашего города, но и близлежащих округов Подмосковья. Главная цель — популяризировать волонтерское движение.

«К нам приехали наши друзья из соседних округов: Орехово-Зуево, Павловский посад, Егорьевск и из Коломны. Мы начали плотно общаться и сотрудничать. Мы будем ездить к друг другу в гости, чтобы совместно проводить акции, чтобы наша задумка транслировалась у них, а их у нас. Обязательно», - сообщил специалист молодежного центра «Олимпиец» Воскресенска Дарья Бойко.

В основе волонтерского движения лежит любовь к людям, желание помогать и быть полезным. Пока команды готовились представить визитную карточку на суд жюри, мы пообщались с участниками фестиваля.

«Мне нравится помогать другим людям, поэтому я в свободное время хочу помочь обществу. Сделать общество добрее, лучше», - заявил волонтер «Отряда самых активных» Воскресенска Роман Белоус.

Купить продукты, выгулять собаку, очистить водоем или посадить дерево. Бескорыстная помощь волонтеров действительно делает этот мир лучше. Актуальность движения среди молодежи подчеркнул глава округа.

«Вы активны, у вас горящие сердца, спасибо вам за то, что вы делаете. Делайте добро, несите его людям и вам вернется втройне. А сегодня у вас будут викторины, конкурсы и дискотека», - рассказал глава округа Алексей Малкин.

Ребята рассказали о своих добрых начинаниях и реализованных проектах, проявляли знания в познавательном квизе, а самые активные получили заслуженные грамоты. Но главным подарком для всех команд стало общение с единомышленниками, где у каждого в груди бьется большое горячее сердце.

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Воскресенск
04 декабря 2023, 06:00
Более 20 спортсменов поучаствовали в чемпионате по вольной борьбе в Наро-Фоминске
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Более 20 спортсменов из шести регионов страны собрались, чтобы побороться за звание абсолютного чемпиона в вольной борьбе. Состязание прошло в культурно-спортивном комплексе «Нара». Это уже третий федеральный турнир на базе центра. Ранее подобные соревнования проводили в Воронеже совместно с турниром по греко-римской борьбе.

«Из шести регионов лучшие спортсмены собрались у нас в городе, будут сегодня выявлять сильнейших на протяжении всего дня. Проходит это у нас во дворце спорта „Нара“. Стандартные соревнования, которые проходят у нас с определенной периодичностью», - рассказал директор культурно-спортивного комплекса «Нара» Константин Павлов.

Программа уже приносит свои плоды. А все благодаря активной пропаганде спорта среди населения и государственной поддержке.

«В нашем округе Вольная борьба, детская вольная борьба развивается очень активно, дети приходят на соревнования, смотрят, что-то для себя новое узнают, решают, а затем я думаю, на коврах повторение этих взрослых схваток они делают», - сообщил Павлов.

На площадке встретились спортсмены из двух весовых категорий. Сначала определили сильнейшего «вольника» в каждой из них. Затем победители сошлись вне категорий. Боролись за звание абсолютного чемпиона.

«На этом чемпионате заявлено 23 участника, борются ребята в двух весовых категориях: до 97 и 125 килограммов. Борьба проходит параллельно в двух весовых категориях, и победители каждой весовой категории в очной встрече осваивают абсолютное первенство страны. Борьба проходит среди спортсменов из шести регионов. Борются участники и победители прошлого абсолютного чемпионата», - заявил главный судья чемпионата России по вольной борьбе, судья международной категории Владимир Григорьев.

В результате соревнований абсолютным чемпионом стал Хасан Хубаев из республики Северная Осетия - Алания. Серебряными призерами стали Гурам Черткоев и Знаур Коциев. Бронза досталась Асланбеку Газзаеву, Батрадзу Газзаеву, Андрею Бестаеву и Дэвиду Кабисову.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье впервые победило в номинации «Регион России». Московскую область признали лучшим спортивным субъектом страны.

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Наро-Фоминск
04 декабря 2023, 04:00
Сотрудники Химкинского института культуры поучаствовали в конференции по вопросам образования
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Московский государственный институт культуры из Химок стал участником Всероссийской научной конференции «Проблемы качества диссертационных исследований в области наук об образовании». Мероприятие провели в Российской академии образования.

В состав делегации МГИК вошли ректор Екатерина Кудрина, заведующая кафедрой педагогики и психологии Татьяна Христидис, заместитель декана факультета государственной культурной политики Алена Жаркова и профессоры кафедры социально-культурной деятельности, заведующие. В рамках конференции обсудили вопросы новых паспортов научных специальностей по направлению 5.8, актуальные тематики диссертационных исследований в области наук об образовании, а также роль методологической подготовки в повышении качества исследований.

Кроме того, ректор МГИК Екатерина Кудрина выступила в дискуссии, в которой поделилась опытом учебного заведения в поддержке высокого качества диссертационных исследований. Участие педагогов в конференции позволило обменяться опытом и знаниями с коллегами из других учреждений и внести свой вклад в обсуждение актуальных проблем в данной сфере. Также это дало возможность представить институт культуры как ведущее учебное заведение, активно занимающееся исследованиями в области наук об образовании.

«В современном образовании обмену опытом преподавателей на различных дискуссионных площадках и мероприятиях уделяется большое значение. Это позволяет им быть в курсе последних тенденций в своей профессиональной сфере и создавать более актуальные учебные программы, отвечающие потребностям современной молодежи. В Химках работают молодые педагоги, которые не только говорят с учениками на одном языке, но и активно используют современные технологии и методы обучения», - рассказала муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.

МГИК закрепил дальнейшее сотрудничество с ведущими вузами культуры и искусства стран СНГ, подписав Минский Меморандум. Московский государственный институт культуры заключил договор о сотрудничестве с Государственной академией хореографии Узбекистана, а также с педагогическим университетом в Китае. Вузы будут реализовывать совместные творческие планы и создавать новые проекты. Кроме того, институт подписал соглашение с Россотрудничеством о совместной работе за рубежом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

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Химки Образование
04 декабря 2023, 02:00
Сборная Подмосковья по кикбоксингу завоевала 12 медалей на чемпионате России
Эльмир Алиев
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​Подмосковная сборная выиграла 12 медалей на чемпионате России по кикбоксингу. Спортсмены получили пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Золото завоевал Ростислав Варнавский из Мытищ, Анна Черняева из Долгопрудного, Алина Шапронас из Истры, Дарья Нефедова, представлявшая Истру и Раменский округ, а также Юлия Куценко из Истры. Вторые места заняли Любовь Макеева из Клина и Карина Паюк из Балашихи.

​\"И замкнули тройку призеров Алишер Юлдашев из Фрязина, Кирилл Феоктистов из Балашихи, Полина Кравцова из Реутова, Дмитрий Леер, представляющий Раменский городской округ и Истру, а также Михайло Иованович из Реутова», - уточнили в ведомстве.

По данным министерства, это лучший результат Подмосковья на данном турнире за всю историю. Чемпионат проходил с 27 ноября по 2 декабря в Перми.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье впервые победило в номинации «Регион России». Московскую область признали лучшим спортивным субъектом страны.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
03 декабря 2023, 21:28
Открытие зимнего сезона состоялось в Кузьминском лесопарке в Котельниках
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В Кузьминском лесопарке в Котельниках открыли зимний сезон. Каждый нашел себе развлечение по душе: хороводы, лепка снеговиков, концерты, песни, танцы, создание кормушек для птиц.

В конце вечера на праздник зимы пожаловал Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Вместе с жителями они зажгли новогоднюю ёлку.

На территории парка уже работают каток и горки. А для тех, кто замерзнет, есть прекрасная возможность согреться - вкусный, а главное горячий чай.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Котельники

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