Фестиваль «Уличный, вкусный, искусный» прошел в парке усадьбы Кривякино

Фестиваль «Уличный, вкусный, искусный» прошел в более чем в 50 парках Подмосковья. Праздник в Воскресенске открыла развлекательная программа для детей под открытым небом.

Гости фестиваля могли согреться ароматным чаем с баранками и леденцами ручной работы. Можно было не только порадовать себя сладким, но и приобрести работы юных художников в жанре food-скетчинг.

«Цель нашего сегодня визита в парк - это продвижение ребят в плане рисования. Одно дело, когда мы академическую программу проходим на базе школы искусств или изостудии, это иногда приедается. Здесь мы используем хобби ребят, и им приходится больше рисовать»», - рассказала руководитель изостудии «Карандаш» Светлана Мосева.

Художники союза «Арт-движение» организовали творческий марафон, результатом которого стала выставка картин «Цветы последние милей». Художница Галина Шеина за период осеннего марафона написала более 10 картин.

«Осень вдохновляет не только художников, она вдохновляет и поэтов, и писателей, и музыкантов. Потому что осенью самая красивая пора бывает у природы: <…> такое разноцветье, что невозможно оставаться равнодушным», - отметила Галина.

Парк усадьбы Кривякино остается одной из постоянных площадок в Воскресенске, где проходят праздники под открытым небом.

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