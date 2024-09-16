Фестиваль уличных артистов «Цветная капуста» прошел в Мытищах

Творческие коллективы из соседних городов приехали в Мытищи, чтобы открыть фестиваль уличных артистов вместе c Show band Moscow Beat, Green Street Acappella и школой танцев «Акварель Dance».

«Фестиваль просто невероятный! Мы с семьей провели здесь почти весь день, и получили массу ярких впечатлений, все было очень красочно, шумно и креативно. Дети и взрослые были в восторге! Здорово, что в фестивале участвовали не только наши артисты, но и гости из других городов. Спасибо за эмоции и отличное настроение!» - поделилась жительница города Анна Сергеева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которую ежедневно пополняют.

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