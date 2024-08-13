13 августа 2024, 18:17

Фестиваль «Тягафест» пройдет в Подольске 14 сентября

Unsplash
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В Подольске 14 сентября состоится второй фестиваль «Тягафест», который пройдет на территории завода «СПКБ Техно». Гостей ожидает концерт, выставка ретроавтомобилей и необычные угощения.

Организаторы обещают увлекательные экскурсии по цехам, где посетители смогут узнать, что завод занимается не только кабельной промышленностью. Фестиваль станет площадкой для сообщества единомышленников, стремящихся пробовать себя в различных сферах.

На мероприятии организовуют фудкорт, зоны для игр, активностей и мастер-классов. В кафе-пекарне пройдут авторские лекции с дегустацией, а также представят BBQ из техасского смокера.

Для гостей проведут шоу-программу, детские мастер-классы, фотосессии на ретромотоциклах, автомобилях и багги.

Фестиваль пройдет с 12:00 до 19:00 по адресу: улица Бронницкая, 5. Вход для детей до 14 лет бесплатный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Подольск Фестивали
13 августа 2024, 18:14
Волейболистки из Красногорска стали бронзовыми призерами первенства России
Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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Екатерина Юдина и Виктория Ломова из Красногорска победили на финальном этапе первенства России по волейболу среди юниоров и юниорок до 19 лет. Они стали бронзовыми призерами соревнований.

Всего на турнир в Витязево приехало 24 команды из 15 регионов страны. Две волейболистки из Красногорска выступили в составе сборной Московской области.

Пара успешно преодолела групповой этап. Затем с первого места девушки вышли в плей-офф, где также показывали отличный результат до полуфинальной стадии.

Счет матча за бронзу - 2:0. Волоколамские волейболистки обыграли московскую пару.

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Красногорск Спортсмены Награды
13 августа 2024, 16:46
Почти 30 школьных ярмарок откроют в Подмосковье в августе
Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО
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Ярмарки со школьными принадлежностями откроют в 15 округах Подмосковья. Приобрести все необходимое для занятий можно будет в 29 местах.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, на 29 ярмарках организуют более 1350 торговых мест, где можно будет приобрести тетради, портфели, форму, товары для творчества и другие необходимые для школы вещи.

Первая ярмарка уже заработала в рабочем поселке Монино в Щелкове, ее организовали на Линейной улице. Купить все нужное можно будет до 18 августа. Ярмарки также откроются 16 августа на Советской улице в Воскресенске и на Волковской в Люберцах, а 19 августа - в Ногинске, Истре и Наро-Фоминске.

Узнать адреса и график работы всех точек можно по ссылке.

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Школы Школьники Ярмарки
13 августа 2024, 15:56
Более 200 жителей Ленинского округа приняли участие в форуме «День соседей»
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Пятый форум «День соседей» собрал более двухсот жителей Ленинского городского округа во Дворце культуры города Видное. Участники проголосовали за благоустройство округа и обсудили важные инициативы.

В ходе форума озвучили успешные проекты, такие как благоустройство парка «Высота» на улице Ольховой, ремонт дороги на улице Черняховского, замена транспорта на маршруте № 2 от станции Расторгуево до улицы Ольгинской, а также увеличение количества транспорта на маршруте № 379.

Кроме того, участники определили ряд задач, требующих внимания в будущем. Это увеличение и обновление автопарка общественного транспорта в округе, замена и модернизация детских игровых площадок по проспекту Ленинского Комсомола и улице Березовой, оснащение центра «Активное долголетие» и строительство участков тепловых сетей в микрорайоне № 6.

Во время форума прошло голосование за приоритетные инициативы. Жители смогут узнать результаты голосования в своих домовых чатах. Чем больше голосов будет отдано за конкретную тему, тем быстрее начнется ее реализация.

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Видное Ленинский округ
13 августа 2024, 15:47
Пострадавший от взрыва газа дом на Октябрьской улице в Балашихе восстановят к концу года
Пресс-служба администрации Балашихи
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Взрыв бытового газа в доме № 10 на Октябрьской улице в Балашихе произошел в сентябре 2023 года. Сейчас там продолжаются ремонтно-восстановительные работы, которые завершатся до конца года.

Глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров провел очередную встречу с собственниками квартир. Генеральный директор Фонда капитального ремонта Александр Шаповалов и представители подрядчика рассказали о ходе восстановительных работ.

«Восстановление дома близится к завершению. Обсудили предварительный график приемки квартир и возможность переезда», - рассказал Сергей Юров.

Отметим, что руководитель муниципалитета регулярно проводит встречи с жителями и выездные совещания на объекте. Собственников квартир информируют обо всех проделанных работах.

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Балашиха Взрыв газа в девятиэтажном доме в Балашихе

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