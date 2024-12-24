Фестиваль творчества «Новый год со Щелкунчиком» прошел в Ивантеевке

На фестиваль пушкинские мастера привезли свои лучшие работы. Здесь нельзя было найти похожие друг на друга вещи. Каждый букет, мыло, пряник, бижутерия или игрушки - уникальны.

Гостям фестиваля предлагали не только приобретать и смотреть на готовую продукцию, но и обучали их создавать изделия своими руками. Любители лепить, валять, шить, рисовать с удовольствием приняли участие в различных мастер-классах, чтобы своими руками сделать подарок к Новому году.

Изюминкой фестиваля стало лоскутное панно площадью более 10 квадратных метров. Гербы, знаковые компании, достопримечательности округа нашли отражение в едином полотне. Проект был инициирован руководителем сообщества «Город мастеров Ивантеевка» Валентиной Санниковой. Он объединил 35 участников - мастеров и жителей округа.

Пушкинское лоскутное полотно стало самым большим в России. Это достижение официально подтверждено экспертами международной Книги рекордов Interrecord и занесено в Реестр рекордов России, который является ведущим регистратором достижений в стране.

Пятый фестиваль «Новый Год со Щелкунчиком», подготовленный сообществом «Город мастеров Ивантеевка», стал своеобразным подарком жителям округа, где они смогли чему-то поучиться, развлечься, а самое главное - получить массу положительных эмоций.