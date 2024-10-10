Фестиваль туризма в Воскресенске вышел в финал Международной премии Russian Event Awards

Новый игровой комплекс появится у детей в Ногинске на улице Трудовой. Это стало возможно благодаря реализации проекта депутатов Богородского округа «Жители МКД».

Депутат Совета Богородского округа Павел Ермилов в ходе встречи с жителями поговорил о благоустройстве дворовой территории на улице Трудовой. Он вместе с управлением благоустройства администрации лично контролирует ход работ. Также здесь до конца года планируется установить еще три столба освещения.

Депутаты помогают жителям в решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства. Это защита прав потребителей жилищных и коммунальных услуг, выстраивание взаимоотношений с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, регулирование соседских конфликтов.

В рамках проекта проводятся обучающие семинары, встречи и общественные обсуждения по темам благоустройства городской среды и конкурсные мероприятия.

Ранее о реформе ЖКХ Подмосковья рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Пятилетняя модернизация системы ЖКХ региона коснется около 5,4 миллиона жителей региона. В рамках программы до 2029 года в регионе проведут 636 мероприятий, из которых 267 начнут уже в этом году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».