04 апреля 2024, 22:40

Фестиваль «Театральная планета» стартовал в Шатуре

Читайте нас в: Google Новости

Фестиваль «Театральная планета» стартовал в Рошале в городском округе Шатура. Творческие коллективы из Подмосковья и Саратовской области на сцене ДК имени Косякова покажут более десяти постановок.

Как рассказали в администрации городского округа, зрители увидят «Грозу» и «Снегурочку» Александра Островского, а также спектакли по мотивам сказок Александра Пушкина.

Открыли фестиваль артисты театральной студии «Фантазия» из города Рошаль. В спектакле «Алые паруса» по мотивам одноименной повести Александра Грина сыграли две юные актрисы Арина Кондрашова и София Мухина.

Продлится театральный фестиваль четыре дня, до 7 апреля, а лучшие творческие коллективы получат призы и дипломы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спектакль Фестивали Город Рошаль Шатура
04 апреля 2024, 23:05
Пианист из Китая выступил перед зрителями Пушкино на вечере фортепианной музыки
Читайте нас в: Google Новости
Вечер фортепианной музыки «Китай — Россия» прошел в доме культуры «Пушкино». Пианист Лянчунь Ма исполнил произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Ференца Листа и Франца Шуберта.

Доцент Московской государственной консерватории имени Чайковского, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Денис Чефанов рассказал о своем талантливом студенте. «Он родом из города Куньмин на Юго-западе Китая. Лянчунь Ма, как истинный китаец, очень сдержан, но уже сейчас относится не к числу обычных студентов, а к сложившимся музыкантам. Он - лауреат ряда международных конкурсов, приехал в Россию давно, учился в Центральной музыкальной школе при консерватории, поэтому хорошо говорит по-русски», - пояснил Чефанов.

В репертуаре Лянчунь Ма много выдающихся произведений Рахманинова, Шопена, Скрябина и других композиторов.

«Очень большое впечатление на меня произвели слушатели в Пушкино, перед которыми я вступил со сложной, яркой и эмоциональной программой. Эти жаркие аплодисменты были прекрасны!» - поблагодарил зрителей Лянчунь Ма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Концерты Музыка Китай Пушкино
04 апреля 2024, 21:41
Вакцина против вируса папилломы человека появилась в Солнечногорской поликлинике
Читайте нас в: Google Новости
Квадривалентная вакцина против вируса папилломы человека появилась в детской поликлинике Солнечногорска. Она также применяется для профилактики предраковых заболеваний репродуктивных органов у девочек от 12 до 17 лет.

По словам заведующей детской поликлиникой Светланы Кокорины, направление на вакцинацию можно получить у педиатра.

«Девочкам с 15 лет я рекомендую сначала посетить гинеколога. Никаких противопоказаний к этой прививке нет, только острые хронические заболевания», - рассказала Кокорина.

Она добавила, что график вакцинации включает в себя три этапа: первая доза - в назначенный день, вторая - через два месяца после первой, третья - через шесть месяцев после первой.

В Солнечногорске уже сделали прививки 50 человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Поликлиники Вакцинация
04 апреля 2024, 20:51
Спасатели продолжат работать на подтопленных паводком территориях в Луховицах
ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости
Работники «Мособлпожспаса» продолжают работать в зоне паводка на территории городского округа Луховицы. Специалисты проверяют уровень воды в реке Оке дважды в день.

По словам заместителя начальника территориального управления № 11 Владимира Проскурякова, в настоящее время специалисты контролируют паводковую обстановку на двенадцати участках в Луховицах.

«По состоянию на вечер 4 апреля перелив на участке Белоомут - Гольный Бугор составляет 3800 метров. Здесь вода поднялась на четыре метра. Чуть ниже уровень на участке от Белоомута до Слемских Борок - три с половиной метра и от Белоомута до Ловецких Борок - три метра двадцать пять сантиметров», - рассказал Проскуряков.

Он добавил, что пожарные обеспечены всем необходимым для постоянного проживания: утепленными палатками, микроволновой печью и продуктами питания.

Для оказания помощи жителям подтопленных территорий работают два автомобиля повышенной проходимости. Один из них несет дежурство на правом берегу Оки, другой на левом, в районе села Дединово.

Также Проскуряков отметил, что вода в Оке продолжает прибывать с меньшей интенсивностью. Пожарные и спасатели держат ситуацию под контролем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Паводки Машины Луховицы
04 апреля 2024, 20:31
Подмосковная компания разработала импортозамещающие детали для спецтехники
Мининвест
Читайте нас в: Google Новости
Инженеры подмосковной компании «Интеграл» разработали приводную механическую муфту для специальной гусеничной техники. Чтобы сконструировать новую деталь потребовалось 15 миллионов рублей инвестиций, из которых девять с половиной — средства гранта, предоставленные Агентством по технологическому развитию.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, такие муфты применяются для соединения двигателя внутреннего сгорания и рабочего устройства - генератора и гидравлического насоса.

Приводная механическая муфта «Интеграл» сможет стабильно работать даже при низкой температуре и благодаря новой разработке исчезает потребность в импортных деталях.

На первом этапе изделие будет производиться для завода по производству специальной гусеничной техники, а вскоре планируется запуск изделия в массовое производство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Строительство Промышленность

Новости по теме