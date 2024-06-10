Фестиваль спортивного кино стартовал в Одинцове
Цикл кинопоказов «фестиваль спортивного кино» под эгидой федеральных проектов «Детский спорт» и «Новая школа» начался в Одинцовском округе. Фестиваль приурочили к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Ученикам одинцовской школы № 1 показали фильм «Блокадный футбол». Картина рассказывает об истории проведения матча на стадионе «Динамо» в Ленинграде. 31 мая 1942 года на поле вышли команды «Динамо» и «ЛМЗ». Основываясь на единственной сохранившейся фотографии и рассказах родственников участников событий авторы рассказали о жизни спортсменов в период блокады и как, несмотря на трудности, удалось организовать встречу соперников.
Фестиваль спортивного кино продлится в Подмосковье до 20 июня.
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