Фестиваль современной поэзии «Русский слог» пройдет в Подмосковье

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Участниками фестиваля станут поэты от 18 до 45 лет. Ежедневные мероприятия будут проходить в трех разных формах: творческие лаборатории, публичные чтения и уличные чтения.

Оценивать мастерство участников будет экспертное жюри, в состав которого войдут известные писатели, поэты, литературные критики, публицисты и другие. Профессионалы поделятся своим опытом с начинающими поэтами, а также дадут ценные наставления.

В этом году площадки фестиваля будут располагаться в Егорьевске, Коломне, Королеве, Красногорске, Ленинском округе, Орехово-Зуеве, Раменском, Сергиевом Посаде и Ступине.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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