Фестиваль современного искусства «Между прошлым и будущим» начался в Зарайске

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Как рассказал глава министерства культура и туризма Подмосковья Василий Кузнецов, в Зарайске реализуют комплексный подход к развитию туристического потенциала, который разработали на основе анализа культурных кодов городов региона. Он будет связан с символами муниципалитета - Федором Достоевским, осетром и бизоном.

«На улицах появились арт-объекты и различные малые архитектурные формы. Стены домов украсят тематические муралы, пройдут спектакли, авторами и вдохновителями которых стали местные жители. Программа базируется на ключевых культурных кодах древнего города и их интерпретациях», - рассказал он.

Как отметила куратор фестиваля Марина Глухова, мероприятие поможет наладить диалог между государством, предпринимателями и деятелями культуры. в нем примут участие бизнесмены из разных городов.

«Например, „Дымов. Керамика“ - это проект двух предпринимателей, благодаря которому в Зарайске появится отель „Депо“ и филиал гончарной мастерской, а также магазин посуды „Дымов. Керамика“. Важно и то, что в этом проекте участвует местная художница Матрона, которая открывает свою „Коврижечную“, где будут работать зарайские студенты», - отметила она.

На выставке провели экскурсии и мастер-классы. Фестиваль продлится до 12 ноября, узнать подробнее о нем можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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