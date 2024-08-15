15 августа 2024, 17:45

Фестиваль собак пройдет в Домодедове 17 августа

Unsplash
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Ежегодный фестиваль «Песель-Фест» пройдет в лесопарке «Городской лес» в Домодедове 17 августа. Гости смогут узнать о работе приютов и о том, как стать хозяином бездомного животного. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На фестивале также пройдет фотовыставка собак, мастер-классы по дрессировке, а также лекции и специализированная ярмарка с товарами для питомцев. В ведомстве уточнили, что особое внимание уделят презентации стационарного контейнера для сбора помощи приютам.

Гости смогут помочь животным и отправить в приюты крупы, корма, игрушки, миски и другие необходимые вещи. Мероприятие начнется в 12:00.

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Город Домодедово
15 августа 2024, 18:37
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 15 августа
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 15 августа. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском и Новорязанском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Движение также затруднено на Пятницком, Щелковском, Носовихинском, Мякининском и Каширском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными, соблюдать ПДД и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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Пробки Дороги
15 августа 2024, 18:05
Еще 27 дворов благоустроили в Люберцах
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Благоустройство дворов продолжается в Люберцах. Так, в округе привели в порядок еще 27 локаций. Об этом сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Дворы благоустроили на улицах Шевлякова, Лорха, Попова, Урицкого, Юбилейной и других. Помимо этого, работы провели в поселках Малаховка, Октябрьский, Красково и Томилино. Напомним, что в прошлом году в округе привели в порядок 27 территорий.

До 30 августа на портале госуслуг проходит опрос по теме благоустройства придомовых территорий. Все желающие могут сделать свой выбор за наиболее предпочтительные локации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
15 августа 2024, 17:51
Круглый стол о нравственном воспитании школьников провели в Лобне
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В храме Блаженной Матроны Московской в Лобне состоялся круглый стол, в котором приняли участие священники и первый заместитель главы администрации Владимир Зиновьев. Основной темой встречи стало духовно-нравственное воспитание учащихся, которое активно осуществляется школами в сотрудничестве с Лобненским благочинием.

Участники обсудили различные форматы работы, включая классные часы, экскурсионные программы, помощь нуждающимся и совместные культурные мероприятия. На встрече был разработан план сотрудничества на новый учебный год, направленный на укрепление духовных и нравственных ценностей среди молодежи.

«Получив в школьные годы „прививку нравственности“, наши дети смогут выработать стойкий иммунитет против чуждых ценностей. Только сохраняя и приумножая нравственные, культурные ценности общества, объединяя усилия семьи, учреждений культуры и образования, церкви в воспитании духовно-нравственной личности, можно достичь результатов», - подчеркнул Владимир Зиновьев.

Круглый стол стал важным шагом к дальнейшему развитию партнерства между образовательными учреждениями и церковью, что, безусловно, положительно скажется на воспитании подрастающего поколения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Школьники Религия
15 августа 2024, 17:37
Замглавы Лосино-Петровского встретилась с жильцами дома по улице Горького
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Жильцы дома № 13 по улице Горького обратились к замглавы Лосино-Петровского городского округа. Валентина Тропанец провела обход территории и ответила на вопросы жителей.

В осмотре также поучаствовали председатель Совета депутатов округа Татьяна Голод и муниципальный депутат Ольга Набережнева.

Жители обратились к комиссии по поводу качества оказания услуг ЖКХ. В ряде квартир нет достаточного напора холодной воды. Также жильцов волнуют сроки проведения капитального ремонта и дезинсекция дома.

Кроме того, собравшиеся попросили опилить деревья во дворе, обустроить народную тропу, а также проконтролировать уборку территории от снега зимой.

«Жители поднимают важные вопросы, требующие принятия единого решения. С созданием домового чата их будет удобно обсуждать. А для обеспечения подачи тепла в рамках подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону на территории корпуса № 2 „Дюймовочка“ детского сада „Ивушка“ проводятся ремонтные работы участка теплотрассы, обеспечивающей теплоносителем в том числе и этот дом», - прокомментировала замглавы округа Валентина Тропанец.

Все обращения жителей зафиксировали, их взяли в работу профильные подразделения. Подобные обходы территорий в округе продолжатся.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Лосино-Петровский Ремонтные работы

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