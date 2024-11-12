12 ноября 2024, 12:42

Фестиваль снеговиков начнется в Мытищах 1 декабря

Медиасток.рф
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Участие в конкурсе лучших снеговиков смогут принять жители Подмосковья. Организатором выступил театр кукол «Огниво».

Жители Мытищ и ближнего Подмосковья смогут принять участие в конкурсе «Город снеговиков», который проведет театр кукол «Огниво\" имени Станислава Железкина. Детские сады, школы, культурные учреждения также смогут подать заявку. Определять победителей будут в трех категориях: индивидуальный участник, малая группа (от одного до пяти человек), большая группа (от пяти человек и более).

Участники должны будут сделать своими руками снеговика размером более 50 см. Фигуру можно будет выполнить из любых материалов, но она должна выдержать перепады температуры. В указанный срок приема работ скульптуру нужно будет доставить в театр кукол «Огниво» по адресу; Шараповская улица, дом № 4, корпус 1. К работе необходимо приложить заполненную анкету (в приложении). Присутствие автора на торжественном открытии фестиваля обязательно. Принимать работы будут с 7 по 28 ноября.

Открытие фестиваля пройдет 1 декабря в 12.00 в сквере театра, где представят лучшие работы. С 1 по 8 декабря состоится онлайн-голосование, которое определит обладателя «Приза зрительских симпатий».

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Мытищи Театры конкурсы
12 ноября 2024, 12:56
Сотрудников МВД наградили к профессиональному празднику во Фрязине
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День сотрудников органов внутренних дел отметили во Фрязине. Выдающихся представителей профессии наградили на торжественной церемонии.

Поздравил полицейских глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев. В мероприятии поучаствовали сотрудники полиции и патрульно-постовой службы из округов Фрязинский, Щелковский и Лосино-Петровский.

«Работа в органах внутренних дел - это не просто профессия, а призвание, требующее выдающегося мужества, самоотверженности и высокой степени ответственности. Полиция играет важную роль в обеспечении безопасности и правопорядка в обществе», - сказал Дмитрий Воробьев.

Награды в этот праздничный день вручили заслуженным работникам отдела полиции и ветеранам управления. Их отметили за преданность делу и трудовые достижения.

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Праздники Награды МВД РФ Фрязино
12 ноября 2024, 12:56
Незаконную майнинговую ферму закрыли в городском округе Пушкинский
Медиасток.рф
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Компания «Мособлэнерго» обратилась в полицию по поводу незаконного подключения к сетям и кражи больших объемов электричества в городском округе Пушкинский. Оказалось, что энергия уходила на обеспечение большой майнинговой фермы. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, ущерб «Мособлэнерго» от незаконной деятельности майнинговой фермы превысил 19 миллионов рублей. Правоохранители нашли производство цифровой валюты и изъяли все оборудование - это более 100 мощных вычислительных установок.

За три года по заявлениям «Мособлэнерго» возбудили уже четыре подобных уголовных дела о хищениях электричества для работы майнинговых ферм. Общий ущерб превысил 170 миллионов рублей.

«Незаконная добыча криптовалюты наносит не только убытки электросетевой компании, но и вредит обычным потребителям, которые страдают от снижения качества передаваемой электроэнергии. Это происходит из-за дополнительной высокой нагрузки на сети, износа сетевого оборудования и перепадов напряжения в электросетях», - отметил генеральный директор АО «Мособлэнерго» Владимир Бойко.

С ноября в России можно майнить цифровую валюту официально и законно. Для этого начали действовать специальные правила, о которых можно узнать здесь.

Хищения Уголовное дело Законы Преступления Криптовалюты
12 ноября 2024, 12:52
Дошкольникам в Волоколамске рассказали о подвигах полицейских
Пресс-служба администрации Волоколамского городского округа
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Мероприятия, посвященные профессиональному празднику сотрудников органов внутренних дел, прошли в Сычевском детском саду. Воспитанники узнали много интересного о службе в полиции.

Дошкольникам из разновозрастной группе «Ягодки» рассказали, какие профессии существуют в полиции, как сотрудники МВД обеспечивают безопасность россиян. Ребята узнали о подвигах, которые совершают полицейские, защищая закон и порядок в государстве и спокойствие его граждан. Вспомнили и самого известного литературного героя - милиционера дядю Степу.

Воспитанники сделали из бумаги голубей, ставших символом мира, добра и чистоты. Свои работы они посвятили полицейским, погибшим при исполнении профессионального долга.

Занятия помогли дошкольником не только познакомиться поближе с работой полицейских, но и улучшить память, мышление, слух и речевую активность, развить мелкую моторику рук.

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Дети МВД РФ Волоколамск
12 ноября 2024, 12:51
Более 40 сирот обеспечат жильем в Пушкино в этом году
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В Пушкинском округе продолжают реализовывать меры поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. До конца года жилищные сертификаты получат еще несколько жителей муниципалитета.

Вопрос обсудили на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«31 ребенок изъявил желание получить государственный жилищный сертификат Московской области, 11 детей-сирот заключат договор найма жилого помещения. 28 детей уже обеспечены жильем, остальные 14 человек получат квартиры или жилищные сертификаты после достижения 18 лет», - сказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

В России детей-сирот обеспечивают жильем по достижении ими 23 лет, но в Подмосковье возрастной порог снизили до 18 лет.

Также на совещании обсудили проведение общих собраний собственников многоквартирных домов в электронном формате.

Принять участие в голосовании можно будет в системе ГИС ЖКХ, в мобильном приложении «Госуслуги.Дом» и через МФЦ.

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Пушкино Сироты Квартиры

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