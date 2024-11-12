Фестиваль снеговиков начнется в Мытищах 1 декабря

Жители Мытищ и ближнего Подмосковья смогут принять участие в конкурсе «Город снеговиков», который проведет театр кукол «Огниво\" имени Станислава Железкина. Детские сады, школы, культурные учреждения также смогут подать заявку. Определять победителей будут в трех категориях: индивидуальный участник, малая группа (от одного до пяти человек), большая группа (от пяти человек и более).

Участники должны будут сделать своими руками снеговика размером более 50 см. Фигуру можно будет выполнить из любых материалов, но она должна выдержать перепады температуры. В указанный срок приема работ скульптуру нужно будет доставить в театр кукол «Огниво» по адресу; Шараповская улица, дом № 4, корпус 1. К работе необходимо приложить заполненную анкету (в приложении). Присутствие автора на торжественном открытии фестиваля обязательно. Принимать работы будут с 7 по 28 ноября.

Открытие фестиваля пройдет 1 декабря в 12.00 в сквере театра, где представят лучшие работы. С 1 по 8 декабря состоится онлайн-голосование, которое определит обладателя «Приза зрительских симпатий».

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