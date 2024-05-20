Фестиваль скандинавской ходьбы прошел в парке Кривякино в Воскресенске
Фестиваль, посвященный Всемирному дню скандинавской ходьбы, прошел в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске. Участники марафона следовали специальному маршруту, наслаждаясь природной красотой и поддерживая друг друга на протяжении всего пути.
По завершении марафона состоялось торжественное награждение победителей, а все участники получили сертификаты, подтверждающие их участие.
Жительница Воскресенска и член клуба «Активное долголетие», Елена Фетисова, поблагодарила организаторов фестиваля и отметила, что сама занимается скандинавской ходьбой в свободное время.
Для участников провели танцевальную разминку, зарядку и инструктаж. Всего в фестивале приняли участие более ста жителей Воскресенска.
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