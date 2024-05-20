Фестиваль скандинавской ходьбы прошел в парке Кривякино в Воскресенске

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По завершении марафона состоялось торжественное награждение победителей, а все участники получили сертификаты, подтверждающие их участие.

Жительница Воскресенска и член клуба «Активное долголетие», Елена Фетисова, поблагодарила организаторов фестиваля и отметила, что сама занимается скандинавской ходьбой в свободное время.

Для участников провели танцевальную разминку, зарядку и инструктаж. Всего в фестивале приняли участие более ста жителей Воскресенска.

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