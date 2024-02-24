Фестиваль силовых видов спорта стартовал в Балашихе

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Соревнования проходят в торгово-развлекательном центре «Новоизмайловский». В программе фестиваля запланированы состязания по армрестлингу, подъему штанги на бицепс и силовому экстриму. На турнир приехали 40 участников из Москвы, Балашихи, Лосино-Петровского, Щелково, Фрязино, Королева.

Участники командных соревнований - дети от девяти лет и ветераны старше 40 лет.

На пьедестал победителей поднялась команда из Лосино-Петровского. На втором месте спортсмены команды «Лидер-1 из Балашихи, а на третьем месте оказалась балашихинская команда «Радикал-жим».

Победителей наградили командными кубками, медалями и дипломами.

По словам президента федерации силовых видов спорта и силового экстрима Московской области Дмитрия Грибова, это был новый формат турнира, где происходило командное первенство за победу в различных возрастных категориях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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