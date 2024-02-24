24 февраля 2024, 20:16

Фестиваль силовых видов спорта стартовал в Балашихе

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Трехдневный фестиваль силовых видов спорта стартовал в Балашихе. В первый день состязаний прошел турнир по русскому жиму «Командная заруба. Наследники Победителей». Его посвятили Дню защитника Отечества.

Соревнования проходят в торгово-развлекательном центре «Новоизмайловский». В программе фестиваля запланированы состязания по армрестлингу, подъему штанги на бицепс и силовому экстриму. На турнир приехали 40 участников из Москвы, Балашихи, Лосино-Петровского, Щелково, Фрязино, Королева.

Участники командных соревнований - дети от девяти лет и ветераны старше 40 лет.

На пьедестал победителей поднялась команда из Лосино-Петровского. На втором месте спортсмены команды «Лидер-1 из Балашихи, а на третьем месте оказалась балашихинская команда «Радикал-жим».

Победителей наградили командными кубками, медалями и дипломами.

По словам президента федерации силовых видов спорта и силового экстрима Московской области Дмитрия Грибова, это был новый формат турнира, где происходило командное первенство за победу в различных возрастных категориях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Балашиха
24 февраля 2024, 20:29
Глава Ленинского округа Станислав Каторов встретился с волонтерами из «Пчелки Z»
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Глава Ленинского городского округа посетил волонтерскую организацию «Пчелки Z». Станиславу Каторову показали форму для бойцов СВО, которую шьют волонтеры, а также руководство организации рассказало о своей работе.

Неравнодушные жители округа активно участвуют в создании специальной одежды для участников специальной военной операции. Одежду и другие необходимые бойцам вещи волонтеры отправляют на передовую.

В честь Дня защитника Отечества сотрудники организации сделали своими руками открытки с поздравлениями и словами благодарности, которые отправили в зону СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Волонтеры Ленинский округ
24 февраля 2024, 19:45
Юбилейная «Гонка Легкова» с участием пяти тысяч человек прошла в Сергиево-Посадском округе
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Юбилейная лыжная «Гонка Легкова» с участием именитых спортсменов России прошла в городе Пересвете Сергиево-Посадского городского округа на территории парк-отеля «Русские сезоны». Более пяти тысяч лыжников приняли участие в соревновании.

В числе профессионалов - Александр Большунов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Александр Легков и другие спортсмены.

По словам серебряного призера Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александра Панжинского, гонка собрала большое количество лыжников и биатлонистов, все получили большое удовольствие.

«Настроение фантастическое, праздничное! Я насладился дистанцией в 20 километров. С одной стороны, много, с другой стороны, пролетела незаметно, и я наслаждался каждым километром дистанции. Спасибо всем организаторам, спасибо Саше Легкову», - сказал Панжинский.

Юбилейная «Гонка Легкова» в этом году стала особенно масштабной и по количеству участников, и по количеству именитых спортсменов.

Победителями на дистанции 20 километров среди мужчин стали профессиональные спортсмены. Первое место завоевал Александр Большунов, второе место у Сергея Адашева, а на третьем - Алексей Червоткин.

Вероника Степанова, Анастасия Кулешова и Мария Истомина стали победительницами гонки среди женщин-профессионалов.

«Я очень рада была сегодня выйти на старт и провести гонку на такой замечательной трассе», - рассказала Екатерина Юрлова-Перхт, чемпионка мира по биатлону.

Победителей приветствовали громкими аплодисментами зрители, родственники и друзья лыжников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Сергиев Посад
24 февраля 2024, 19:18
«Есть с кого брать пример». Тяжелоатлет Кокляев поучаствовал в массовом обливании в Красногорске
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Массовое обливание с участием прославленного тяжелоатлета Михаила Кокляева прошло в Красногорске. Организовал мероприятие спортивно-патриотический клуб «Ярополк».

По словам восьмикратного чемпиона России по тяжелой атлетике Михаила Кокляева, в подобной акции он участвует впервые.

«Я люблю вот такие вещи, когда и где нужно себя превозмогать. Если честно, я моржую, но в таком массовом обливании я участвую впервые. Ребята, есть с кого брать пример», - заявил Кокляев.

С ведрами, полными ледяной воды, возле дома культуры «Подмосковье» собрались жители и гости региона. По словам главы оргкомитета мероприятия Ильи Шадрикова, это уже 12-е мероприятие, и от года к году оно становится крупнее. Идея закаливания пришлась по душе жителям многих стран.

«Сегодня у нас на площадке в Красногорске 110 человек, зарегистрировалось, правда, 150, может, чего-то испугались, пять с половиной тысячи из 42 городов сегодня одновременно обольются. Быть здоровым - это модно», - рассказал Шадриков.

По сигналу собравшиеся опрокинули на себя ведра с водой. Главное - синхронность. Когда в Калининграде было 12:40, в Красногорске 13:40, а в Хабаровске почти девять вечера, прозвучал заветный сигнал, и все участники облились одновременно.

Как рассказали участники мероприятия прошлых лет, никто не заболел.

Массовое обливание одновременно прошло в четырех странах мира в рамках акции «Быть здоровым - это модно». Желающих облить себя ледяной водой множество. Это жители России, Южной Осетии, Приднестровья и даже жарких Замбии и Нигерии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск
24 февраля 2024, 18:46
Лекцию о холодном оружии провели у Главного храма ВС РФ в Одинцовском округе
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Интересную лекцию о холодном оружии русской армии прочитали для зрителей военно-исторической реконструкции «Последний бой лейтенанта Графова» на Поле Победы возле Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества, прошло в Одинцовском городском округе

Владимир Богданов из Русской кавалерийской школы гусаров рассказал посетителям о разных видах сабель, шашек и палашей, а также провел мастер-класс по рубке лозы и каната. Увидев, как сабля разрубила плотную материю, оставив абсолютно ровный срез, зрители были поражены.

Все желающие сфотографировались у стенда с холодным оружием и винтовочными штыками.

Ранее в Telegram-канале Андрей Воробьев отметил, что День защитника Отечества приобрел для всех новые смыслы - в последние два года стало ясно, «как много настоящих героев вокруг».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово 23 февраля

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