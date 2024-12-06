Фестиваль школьных музеев завершился в Химках

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Фестиваль открыли на базе выставочного комплекса «Артишок» в парке имени Толстого. Там для гостей провели экскурсии и мастер-классы.

Как отметил учитель истории и обществознания Александр Козаковцев, фестиваль дает возможность школам обменяться опытом в создании и развитии музеев.

«Самое главное - мы можем на практике детям показать те или иные вещи. Потому что, когда им показываешь через проектор и через видеофильмы - это немножечко не то», - отметил он.

На выставке представили военную атрибутику, а также предметы быта 40-х годов прошлого года. Среди них - школьная форма, тетради и школьные парты.

Организаторы отметили, что экскурсии дают возможность школьникам отвлечься от гаджетов и погрузиться в историческую атмосферу.

Фестиваль завершился 5 декабря.