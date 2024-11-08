Фестиваль школьных музеев начался в Химках
Фестиваль школьных музеев представляет собой масштабную экспозицию, включающая стенды от 20 образовательных учреждений Химок. Главной темой стала военная история округа.
Всего на выставке представлено свыше 500 экспонатов. Среди них детали вооружения, военная форма, предметы быта и многое другое. Трофеи отсылают к Великой Отечественной и Афганской войнам, к также к новейшей истории.
«Мы делаем все для того, чтобы школьный музей был не просто площадкой для экскурсий, а новым современным образовательным пространством», - отметил глава Химок Дмитрий Волошин.
Фестиваль стал частью масштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Благодаря ему в округе регулярно проводят патриотические кинопоказы, лекции, концерты и мастер-классы.
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