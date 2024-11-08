Фестиваль школьных музеев начался в Химках

Всего на выставке представлено свыше 500 экспонатов. Среди них детали вооружения, военная форма, предметы быта и многое другое. Трофеи отсылают к Великой Отечественной и Афганской войнам, к также к новейшей истории.

«Мы делаем все для того, чтобы школьный музей был не просто площадкой для экскурсий, а новым современным образовательным пространством», - отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Фестиваль стал частью масштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Благодаря ему в округе регулярно проводят патриотические кинопоказы, лекции, концерты и мастер-классы.

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