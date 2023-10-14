Фестиваль «Шаг вперед» для детей с ограниченными возможностями здоровья прошел в Мытищах

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В учебно-тренировочном центре «Строитель» дети проходили полосу препятствий, состоящую из шести баз. При необходимости волонтеры оказывали помощь участникам в завершении упражнений. Организаторы фестиваля подчеркнули, что главная победа, которую одерживают все участники, независимо от времени прохождения полосы препятствий, - это победа над самим собой.

Директор Фонда помощи детям-инвалидам «Надежда» Александр Савицкий подчеркнул, что фестиваль проводится ежегодно при поддержке администрации и Управления по физкультуре и спорту городского округа Мытищи.

«Все участники соревнований с радостью демонстрируют свои навыки - как спортивные, так и коммуникативные», - добавил Савицкий.

Начальник Управления физкультуры и спорта администрации городского округа Мытищи Дмитрий Герман отметил, что организация инклюзивных спортивных мероприятий является важным аспектом работы управления. 13-летняя Варвара Бычкова, которая учится в шестом классе коррекционной школы, решила провести полезный день в дождливую субботу 14 октября. Совместно со своими родителями, Варвара успешно прошла все шесть спортивных баз и получила заслуженную медаль.

Организаторы подготовили медали и подарки для всех участников фестиваля. Созданию комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья команда губернатора Московской области Андрея Воробьева уделяет особое внимание.

«В Подмосковье все новое строительство социальных объектов сегодня должно обеспечиваться всем необходимым для людей с ограниченными возможностями. Мы поставили для себя задачу в рамках президентской программы войти в число лучших территорий по созданию доступной среды», - отметил губернатор Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов до конца 2023 года.

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