Фестиваль семейного бизнеса прошел в музее-заповеднике «Мелихово» в Чехове

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На семейном фестивале в музее «Мелихово» все желающие могли обменяться секретами и опытом ведения семейного дела и поучаствовать в бизнес-игре. Гости праздника также попробовали свои силы в любительском спектакле.

Для детей подготовили мастер-класс, квест и развивающие игры. Организовали День семейного дела ведущие бизнес-структуры Чеховского округа.

Также на площадке музея представили местные фирмы и компании, занимающиеся гастробизнесом и хранящие семейные традиции.

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