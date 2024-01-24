24 января 2024, 11:55

Фестиваль санок пройдет в Ивантеевке 27 января

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Парк культуры и отдыха в городском округе Ивантеевка ждет гостей на фестиваль санок, который пройдет здесь 27 января. Подробнее рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Во время фестиваля пройдет конкурс, где посетители представят оригинально украшенные санки и тюбинги. Принять участие могут все желающие. Подробности на главном туристическом портале Подмосковья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Для гостей подготовили спортивные эстафеты, интерактивные программы и выступление коллектива «Борода Folk». Можно будет прокатиться на санках в собачьей упряжке и на тюбингах, а для детей проведут творческие мастер-классы. На празднике будет работать полевая кухня.

Праздники Фестивали Ивантеевка
24 января 2024, 12:53
Еще один рентген-аппарат установили в больнице в Наро-Фоминске
Пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск
Читайте нас в: Google Новости
Новый цифровой рентген-аппарат заработал в Верейском филиале Наро-фоминской больницы. Его установили вместо старого аналогового оборудования.

«В Подмосковье реализуется масштабная программа по замене аналоговой тяжелой медтехники на цифровую. К концу 2024 года планируется обновить все устаревшие рентген-аппараты, флюорографы, и маммографы», - сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

На закупку нового аппарата направили около 20 миллионов рублей. Это уже второй рентген-аппарат в больнице, который запустили в 2024 году.

Рентген-кабинет будет работать в одну смену и принимать амбулаторных пациентов из близлежащих населенных пунктов - это около 20 человек в день.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом. Сейчас больница готова на 80%.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Медицина
24 января 2024, 12:52
Жителям Подмосковья напомнили о сроках передачи показаний счетчиков в январе
пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковный расчетный центр напомнил жителям о сроках передачи показания счетчиков за январь. Сделать это можно до 26 числа.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, сроки передачи показаний счетчиков зависят от условий управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Они указаны в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении МосОблЕИРЦ.

Передать показания можно через чат-бот, в личном кабинете расчетного центра, через мобильное приложение, а также по телефону 8 499 444-01-00 и в клиентских офисах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
24 января 2024, 12:32
Подмосковье заняло 2-е место в России по количеству производителей органических продуктов
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Московская область продолжает активное развитие органического направления. Регион занимает второе место в рейтинге регионов России по количеству таких производителей.

«Формирование и развитие рынка органической продукции - одна из приоритетных задач агропромышленного комплекса Московской области. В регионе 13 производителей выпускают органическую мясную и молочную продукцию, кофе и чай, крепкий алкоголь, а также продукцию растениеводства», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Органический сертификат позволяет выделить продукцию на прилавках магазинов и способствует формированию положительного имиджа компании. Это увеличивает интерес к торговой марке и привлекает новых покупателей.

В Подмосковье производители органической продукции могут получить субсидию на производство коровьего или козьего молока.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство
24 января 2024, 12:29
Капитальный ремонт начался в лицее № 1 и школе № 5 в Солнечногорске
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
Читайте нас в: Google Новости
Подрядная организация приступила к капитальному ремонту лицея № 1 и школы № 5 в Солнечногорске. Все работы завершат к началу сентября.

Здание школы № 5 - одно из старейших в центральной части Солнечногорска. Его построили в 1940 году. Сейчас учреждение требует масштабных обновлений. Помимо комплексного капитального ремонта помещений, там построят спортивную зону площадью более четырех тысяч квадратных метров.

Обновления затронут и здание лицея № 1 имени Александра Блока, построенное в 1964 году. Подрядчик выполнит работы на площади три тысячи квадратных метров.

«На сегодняшний день уже определена подрядная организация, которая выполнит капремонт в школе № 5 и лицее № 1 до начала учебного года. Проекты объектов образования находятся в стадии утверждения. На время проведения капремонта все обучающиеся временно переведены в школы № 2, № 4, № 6 и № 7, а также в школу „Солнечная“ и Дом детского творчества „Буревестник““ , - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Сейчас подрядная организация «Строительно-монтажное управление-55» завершила обследование технического состояния зданий и проводит демонтаж дверных проемов, перегородок и полов, а также вывоз строительного мусора из помещений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что образовательный комплекс в Павшинской пойме откроют к 1 сентября 2024 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Солнечногорск

Новости по теме