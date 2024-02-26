Фестиваль русской культуры пройдет в Домодедове 2 марта

Международный фестиваль документального кино «RT.ДОК: Время героев» прошел в Москве. Программа завершилась проектом телеканала «360» о людях, которые безвозмездно помогают участникам СВО защищать интересы России.

Первый фестиваль «RT.ДОК: Время героев» открылся в годовщину начала СВО. За 2023-й показы документальных фильмов прошли в семи городах России. В программу этого года вошли 27 лент о героях специальной военной операции: военных, медиках, волонтерах, военкорах, деятелях культуры.

«Мы не ожидали, что столько людей уже знают о нашем фестивале, хотят видеть эти фильмы, приходят к нам. Мы понимаем, что нам надо расширяться. Судя по всему, нам нужен стадион. Желающих очень много», - рассказала генеральный продюсер международного фестиваля «RT.ДОК: Время героев» Екатерина Яковлева.

Зрители могли не только смотреть документальные ленты, но и общаться с создателями картин, которые тоже приходили на показы. На фестивале можно было написать письма «за ленточку», спеть фронтовые песни и познакомиться с участниками СВО. Все это еще больше усилило интерес к мероприятию.

Программа фестиваля завершилась проектом телеканала «360». Фильм «Неравнодушные», автором которого является писатель Андрей Купарев, рассказал о людях, которые самоотверженно и бескорыстно помогают фронту.

Кульминацией церемонии закрытия фестиваля стал выход на сцену бойцов СВО. Сейчас они проходят реабилитацию после ранений или находятся в отпусках. Зал аплодировал парням стоя и не хотел смолкать.

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