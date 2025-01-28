28 января 2025, 15:33

Фестиваль рождественских традиций прошел в Богородском округе

пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Третий открытый фестиваль рождественских традиций «Рождественский огонек» состоялся в стенах культурного центра «Красный электрик». Участниками стали талантливые исполнители и творческие коллективы Богородского округа.

Перед зрителями выступили детский фольклорный ансамбль «Златоцвет», детский ансамбль казачьей песни «Богородские казачата», ансамбль казачьей песни «Богородские узоры», младший состав ансамбля «Беседа», ансамбль русской песни «Неждана», ансамбль русской песни «Молвинец», ансамбль русской песни «Тириришник» и ансамбль русской песни «Лунница».

Также были представлены театрализованные номера. Яркие костюмы, оригинальная музыка, заводные танцы произвели на зрителей незабываемые впечатления.

В фойе Культурного центра организовали мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, дети с удовольствием создавали поделки.

Кроме того, муниципальный депутат Олег Пушенок вручил участникам памятные дипломы и подарки.

Депутаты Музыка Театры Фестивали Богородский
28 января 2025, 19:22
Водозаборный узел открыли после модернизации в селе Новопетровское
360.ru
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Станцию обезжелезивания в Истре полностью модернизировали за несколько месяцев. Она обеспечивает водой восемь тысяч местных жителей.

Здесь работает только один водозаборный узел, причем еще с 1964 года, и за это время его ни разу не модернизировали. Оборудование сильно устарело и уже не выдерживало нагрузок.

Поэтому качество воды было плохое: оно не соответствовало нормам, и в ней было высокое содержание железа. С этим вопросом жители обратились на выездной администрации. И их проблему решили. ВЗУ включили в государственную программу «Чистая вода».

Станция вырабатывает в сутки 1500 тысячи кубометров воды. Есть и дополнительные резервуары для ее запаса. Такая мощность позволит повысить эффективность ВЗУ.

В этом году планируют установить еще четыре станции водоочистки на ВЗУ в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что качество питьевой воды вырастет для 65 тысяч жителей Люберец с августа.

Истра Ремонтные работы
28 января 2025, 19:14
Депутаты Мытищ поздравили жительницу блокадного Ленинграда
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Депутаты Государственной думы пришли в гости к ветерану Валентине Денисовой в честь 81-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Женщина возглавляет Мытищинскую общественную организацию «Блокадники города-героя Ленинграда».

Валентина Денисова всю блокаду прожила в Ленинграде. Она рассказала гостям о голоде, борьбе за жизнь и свободу и о взаимной поддержке людей.

После войны в 1952 году женщина переехала в Подмосковье, где окончила педагогический институт. Далее работала 25 лет в мытищинском детском саду.

Валентина Васильевна - обладатель знака «Житель блокадного Ленинграда» и юбилейных медалей ко Дню Победы.

«Глядя на этих людей, учишься у них, как надо любить жизнь, стремиться и любить свою Родину. С праздником всех, кто сегодня с нами, а мы должны сохранить память об этом подвиге!» - отметил председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов.

Депутаты узнали, чем могут помочь Валентине Васильевне, и сделали все необходимое.

Мытищи Ветераны Блокада Ленинграда
28 января 2025, 19:04
Клуб «Активное долголетие» в Мытищах отметил 5-летие
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Первый юбилей отпраздновал клуб «Активное долголетие» в Мытищах. С каждым годом его участников становится все больше. Сейчас их уже более 900 человек.

Мытищи стали девятым городским округом в Подмосковье, в котором образовался подобный клуб. Дамы и мужчины элегантного возраста ежедневно раскрывают в себе новые таланты: выступают на сцене, постигают высокую моду в лоскутном шитье, ходят на познавательные лекции и занимаются спортом. Каждое занятие посещают не менее 100-150 человек.

Педагогов в торжественной обстановке наградили грамотами за вклад в развитие клуба. А на выставке можно было насладиться работами талантливых долголетов - они представили свои картины, кукол в национальных костюмах и другие поделки.

Участники клуба собираются в трех помещениях: в торговом центре «Июнь», на улице Мира, 37 и в микрорайоне Дружба. Стать частью «Активного долголетия» можно, позвонив по телефону 8 (916) 975-12-46.

Праздники Мытищи Активное долголетие
28 января 2025, 19:02
Еще 4 объекта образования появятся в Коломне и Озерах в ближайшие три года
Медиасток.рф
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В городском округе Коломна активно развивается образовательная инфраструктура. В ближайшие три года в Коломне и Озерах планируется строительство и ввод в эксплуатацию четырех новых объектов образования, что позволит значительно улучшить условия для обучения и воспитания детей.

Уже в третьем квартале текущего года в новом микрорайоне Подлипки-город планируется сдать детский сад на 185 мест. Новый садик станет важным объектом для разгрузки дошкольных учреждений в центральной части города, включая улицы Пионерскую и Октябрьской революции.

Сюда будут переведены воспитанники детского сада № 4 «Веснушки» на улице Шилова на время капитального ремонта, а также малыши из детского сада № 24 «Белочка» на улице Пионерской, здание которого будет перепрофилировано под начальную школу.

«В настоящее время составляется дорожная карта по введению в эксплуатацию здания нового детского сада в Подлипках. Его передадут школе № 14», - сообщила начальник управления образования администрации городского округа Коломна Янина Щеглова.

Еще один детский сад появится в Коломне на улице Захарова. Новый объект, рассчитанный на 140 мест, планируют сдать в 2026 году. После завершения строительства здание будет передано школе № 15.

В Озерах на улице Калинина начнется строительство детского сада на 125 мест. Работы запланированы на 2025–2026 годы. После ввода в эксплуатацию новый садик примет воспитанников из учреждения на улице Высокополянской. Здание будет передано школе № 2.

В 2025–2027 годах в Коломне планируется возведение пристройки к школе № 14 на улице Шилова. Новый корпус рассчитан на 400 мест и будет включать спортивный зал и 16 современных учебных кабинетов, оборудованных для занятий физикой, химией, биологией и технологией.

Реализация этих проектов направлена на создание комфортных условий для обучения и воспитания детей, а также на решение проблемы нехватки мест в образовательных учреждениях округа.

Коломна Строительство Образование

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