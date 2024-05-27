Фестиваль «Роботрон» прошел в парке Мира в Мытищах

Фестиваль посвятили выдающемуся земляку - конструктору первых межпланетных станций-лунников Олегу Ивановскому.

Олег Генрихович - легендарная личность, советский инженер, создатель корабля «Восток» и автоматических межпланетных станций. Именно он сопровождал Юрия Гагарина в его первый космический полет. В начале своего пути Олег Ивановский создавал свои самодельные ракеты на берегах Яузы, в селе Тайнинское.

«У наших юных мытищинцев есть пример, на который нужно равняться. Возможно среди наших мальчишек и девчонок уже есть будущие космонавты и конструкторы, которые прославят страну» - отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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