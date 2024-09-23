23 сентября 2024, 21:27

Фестиваль работающей молодежи в Воскресенске собрал 8 корпоративных команд

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Во Дворце культуры «Химик» городского округа Воскресенск прошел фестиваль работающей молодежи «Позволь идее взлететь». Участниками стали восемь корпоративных команд муниципалитета.

Фестиваль работающей молодежи «Позволь идее взлететь» организовали в формате спортивной версии игры «Что? Где? Когда?».

Мероприятие объединило восемь рабочих коллективов Воскресенска: команда учителей школы № 5 «Не грози Красному кварталу», команда педагогов лицея № 23 «Короткое замыкание», команда преподавателей Москворецкой гимназии «Высокий IQ», команда специалистов федеральной компании «Этажи», команда из налоговой «Агенты тайного надзора», а также три команды филиала «Воскресенских минеральных удобрений» акционерного общества «Объединенной химической копании „Уралхим“»: «Великий ОКС», «Молодежка ВМУ» и «Синхрофазотрон». Команда работников, волонтеров и друзей Молодежного центра «Олимпиец» «Сборная солянка» участвовала в игре вне зачета.

Участники отвечали на 24 вопроса: на каждый по минуте размышления. Солисты арт-группы «Голос» Алексей Соколов и Дмитрий Фадеев развлекали зрителей в течение всей игры.

По итогам интеллектуального соревнования первое место заняла команда «Этажи», на втором - «Не грози Красному кварталу», почетное третье место завоевала команда Москворецкой гимназии «Высокий IQ».

Победителям вручили призы, медали и кубки от Молодежного центра «Олимпиец». Самых лучших дополнительно наградили подарками от партнера мероприятия - филиала «Воскресенских минеральных удобрений» акционерного общества «Объединенной химической копании „Уралхим“».

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Молодежь Фестивали Воскресенск
23 сентября 2024, 21:37
Патриотический благотворительный концерт прошел в парке Кривякино в Воскресенске
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В парке усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск провели патриотический благотворительный концерт «Своих не бросаем!». Во время мероприятия организовали сбор гумпомощи, а также мастер-классы по изготовлению окопных свечей и плетению нашлемников.

Вокалисты студии «Аллегро», исполнители Дворцов культуры «Современник» и «Рубин» из Раменского, а также арт-группа «Голос» выступили на главной площади Воскресенска. Они исполнили патриотические песни о героизме, чести и доблести русских воинов.

Для гостей мероприятия провели мастер-классы по изготовлению окопных свечей и плетению нашлемников. Также в парке собирали гуманитарную помощь и благотворительные пожертвования. Все созданные на мастер-классах вещи и гумпомощь отправят на фронт. Собранные денежные средства передадут в Благотворительный фонд поддержки военнослужащих.

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Благотворительность Концерты Воскресенск
23 сентября 2024, 19:52
Театр из Лобни стал лауреатом фестиваля народного творчества Подмосковья
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Диплом лауреата I степени на IV открытом фестивале народного творчества Московской области вручили театру «Куклы и люди» из городского округа Лобня. Спектакль «Золотая рыбка» получил награду «За лучшую режиссуру».

IV открытый фестиваль народного творчества «Лапоть и Валенок» прошел в Московской области. В дисциплине «Театральное искусство» коллектив театра «Куклы и люди» из Лобни стал лауреатом I степени. Диплом «За лучшую режиссуру» получила постановка «Золотая рыбка».

Творческое мероприятие собрало артистов со всего Подмосковья. Они показали более сотни работ в четырех номинациях: вокальное искусство, хореографическое искусство, театр и уличные гуляния.

Номера оценивало жюри, возглавляемое заслуженным работником культуры Московской области Светланой Тумановой.

Напомним, театр «Куклы и люди» работает в Лобне по адресу: Лобненский бульвар, дом № 9. Его руководитель - Жанетта Демихова.

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Лобня Театры
23 сентября 2024, 19:26
Реконструкцию исторической жизни города провели в Центральном парке Лобни
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Масштабный концерт «Летопись Лобни» организовали в Центральном парке культуры и отдыха. Здесь провели реконструкцию событий города, которые произошли в разные эпохи.

Атмосферная историческая реконструкция по мотивам событий из жизни города прошла в городском округе Лобня. На мероприятии показали разные периоды: благоустройство села Киово в 1677 году, основание хлопкопрядильной фабрики в 1850 году и другие.

Жителям Лобни впервые представили эти номера на Дне города. По просьбам горожан программу повторили.

Отметим, что благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» этим летом Центральный парк в Лобне модернизировали. Для удобства инвалидов здесь обустроили безбарьерную входную группу, построили новые трибуны, аттракционы и павильон-кафе. В парке разместили детскую площадку и зоны для занятия спортом, проложили беговые и велосипедные дорожки.

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Лобня История
23 сентября 2024, 19:11
Дороги на четырех улицах отремонтировали в Лобне
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В городском округе Лобня капитально отремонтировали дороги на четырех улицах. В этом году в список на реконструкцию дорожного полотна добавили еще два участка.

Изначально в перечне на ремонт муниципальных дорог значились пять участков, четыре уже обновили. В этом году программу расширили. Список дополнили еще двумя участками.

Специалисты реконструировали дороги на улицах Юбилейной, Победы, Рабочей и Можайского. Позднее в городском округе Лобня отремонтируют покрытие на улицах Ленина и Некрасова. Работы завершат до середины октября.

По словам главы Лобни Анны Кротовой, дорогу обновят и на улице Чехова. Там исправят ошибку подрядчика.

«Изначально подрядчик неправильно сделал уклон, за что был оштрафован. Сейчас проблема решена прокладкой ливневки, пришлось немного снять асфальт. Если лаборатория подтвердит качество асфальта, то скоро здесь закончим», - рассказала Анна Кротова.

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Лобня Дороги Ремонтные работы

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