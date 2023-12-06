Фестиваль профессий «Путь навыков» прошел в Домодедове

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Ребята на фестивале «Путь навыков» смогли примерить на себя роль шеф-поваров.

«Самое востребованное направление - в ресторанном бизнесе. Поэтому все, кто у нас выпускается, находят высокооплачиваемую работу. Они изюминки, они нарасхват», - сказал преподаватель специальных дисциплин колледжа «Московия» Владимир Давыдов.

Всего колледжи Подмосковья представили на фестивале 20 различных профессий, а ребят смогли принять участие в мастер-классах.

«Посмотрите сегодня на разные профессии очень внимательно. Если вы найдете отклик у себя в сердце, подумайте. Скорее всего, это ваша профессия!» - посоветовала заместитель главы городского округа Домодедово Юлия Терещенко.

По словам методиста центра опережающей профессиональной подготовки Московской области Дарьи Алексеевой, такие фестивали помогают детям с выбором дальнейшей профессии, на этом мероприятие делает особый акцент.

Фестиваль «Путь навыков» проходит в Подмосковье второй раз, в планах - развитие и новые мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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