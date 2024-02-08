Фестиваль профессий для школьников «Путь навыков» прошел во Дворце спорта «Шатура»

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, мероприятие позволило детям погрузиться в мир профессионалов.

Школьники познакомились с представителями партнерских организаций: АО «Мособлэнерго», ПАО «Россети Московский», Ресторан «Пиноккио», ООО «ТПК ВИП „Сервис“», ООО «Рошальский завод пластификаторов» и задали им вопросы. Подобные мероприятия помогает будущии выпускникам определиться с выбором профессиональной деятельности после школы.

«Школьники участвовали в мастер-классах, где они попробовали себя в различных профессиональных навыках и приобрели первичные знания и навыки в конкретной области. Имея возможность практически оценить свои интересы и способности в реальной работе, учащиеся сделали более взвешенный выбор профессии и увидели, насколько она соответствует их ожиданиям и предпочтениям», - рассказали в ведомстве.

Напомним, по всей Московской области более прошло уже свыше 30 таких фестивалей. Предыдущий уже прошел в Орехово-Зуеве и Луховицах.

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