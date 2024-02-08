08 февраля 2024, 14:23

Фестиваль профессий для школьников «Путь навыков» прошел во Дворце спорта «Шатура»

Министерство образования Московской области
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Фестиваль профессий «Путь навыков» прошел Шатурском Дворце спорта. Приглашенные мастера своего дела рассказали школьникам о тонкостях различных профессией.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, мероприятие позволило детям погрузиться в мир профессионалов.

Школьники познакомились с представителями партнерских организаций: АО «Мособлэнерго», ПАО «Россети Московский», Ресторан «Пиноккио», ООО «ТПК ВИП „Сервис“», ООО «Рошальский завод пластификаторов» и задали им вопросы. Подобные мероприятия помогает будущии выпускникам определиться с выбором профессиональной деятельности после школы.

«Школьники участвовали в мастер-классах, где они попробовали себя в различных профессиональных навыках и приобрели первичные знания и навыки в конкретной области. Имея возможность практически оценить свои интересы и способности в реальной работе, учащиеся сделали более взвешенный выбор профессии и увидели, насколько она соответствует их ожиданиям и предпочтениям», - рассказали в ведомстве.

Напомним, по всей Московской области более прошло уже свыше 30 таких фестивалей. Предыдущий уже прошел в Орехово-Зуеве и Луховицах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе.

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Школьники Шатура
08 февраля 2024, 14:58
Компания «Мострансавто» запустит бесплатные шаттлы до «Лыжни России» в Химках
АО "Мострансавто"
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Участников 42-й массовой гонки «Лыжня России» довезут к месту старта бесплатные автобусы «Мострансавто». Шаттлы будут ходить 10 февраля от ТЦ «Мега Химки» — об этом сообщили в Минтрансе региона.

Всех любителей активного отдыха автобусы будут ждать с 08:00 до 16:00 у ТЦ «Мега Химки». Они отвезут к месту старта - до центральной площадки Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках.

Часть автобусов задействуют в заказных перевозках - они доставят организованные группы. Планируется перевезти к месту старта около 240 человек.

Перед выходом на маршруты автобусы пройдут необходимую предрейсовую проверку. С водителями проведут инструктаж по безопасности и соблюдению ПДД.

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Спортсмены Химки Автобусы
08 февраля 2024, 14:46
Подмосковье победило на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту
Главное управление МЧС России по Московской области
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Соревнования по пожарно-спасательному спорту прошли 7 февраля на базе Главного управления МЧС по Рязанской области. Участие в турнире приняли восемь команд из ЦФО.

На первом этапе соревнований спортсмены преодолевали 100-метровую полосу препятствий. У каждого участника было две попытки. Кроме командного зачета, спортсмены соревновались и за личное первенство.

По итогам первого дня соревнований в командном зачете первое место заняла Московская область, второе место - Курская область, третье место - Белгородская область.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены
08 февраля 2024, 14:41
Благотворительный вечер c участием звезд эстрады в поддержку участников СВО пройдет в Одинцове
Фото: ассоциация благотворительных фондов «Лицо нации»
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В Одинцове 19 февраля состоится благотворительный вечер-аукцион в поддержку бойцов спецоперации с участием известных отечественных исполнителей и артистов. На мероприятии выступит Митя Фомин, Катя Лель, Диана Гурцкая, группа SOPRANO Турецкого, участники проекта «Голос» и многие другие артистов.

В рамках встречи состоится аукцион, на котором представят эксклюзивные фигуры слонов, расписанные известными российскими деятелями культуры и спорта. Среди них - Елизавета Боярская, Петр Фролов, Даниил Федоров, Сергей Жуков, Алексей Немов, Павел Буре и его семья. Организовала мероприятие ассоциация благотворительных фондов «Лицо нации» при поддержке SOROKA Production и Московской коллегии адвокатов «Лобутев и партнеры».

«Слон - символ мудрости, сострадания, вечности и терпения. Слон объединяет тех, кому нужна помощь и тех, кто может ее оказать. Этим мероприятием мы хотим привлечь внимание общественности к основам благотворительности, оказать поддержку тех фондов, чьи подопечные в этом остро нуждаются», - рассказала председатель правления фонда Наталья Лебедева.

Все собранные средства будут направлены в поддержку работы нескольких благотворительных фондов, включая Благотворительный фонд помощи военным ветеранам и инвалидам спецоперации «Своим», Международную благотворительную общественную организацию «Справедливая помощь Доктора Лизы», фонд «Жизнь в движении» и центральный военно-клинический госпиталь Вишневского.

Местом проведения выбран ресторан «Подмоскоvные Vечера», расположенный в Жуковке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью участника спецоперации из Домодедова, чтобы узнать о потребностях и оказать помощь.

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Одинцово Военные
08 февраля 2024, 14:36
Военный образцовый оркестр Сухопутных войск России выступит в Одинцове 23 февраля
Пресс-служба администрации г. о. Одинцово
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Военный образцовый оркестр Сухопутных войск Российской Федерации поздравит жителей Одинцова с Днем защитника Отечества. Концерт пройдет в торговом комплексе «Одинцовское Подворье».

Широкие ступени под часами на центральном входе в торговый центр станут концертной площадкой. Для жителей округа прозвучат марши военных лет и популярные современные песни в оригинальной обработке для духового оркестра.

Концерт состоится 23 февраля с 13:00 до 14:00. Руководитель проекта «Подмосковный фермер - Одинцово» Максим Цыбуляк пригласил на концерт всех желающих окунуться в атмосферу праздника.

Ранее военный оркестр под руководством дирижера и подполковника Алексея Филиппова принимал участие в парадах на Красной площади.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Она обновляется каждый день.

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Одинцово Праздники Концерты 23 февраля

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