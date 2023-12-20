Фестиваль профессий для школьников прошел в Лобне

Расширение структуры МФЦ продолжается в Одинцовском округе. Новый офис для получения госуслуг открыли в поселке Большие Вяземы.

Новое подразделение МФЦ сделает простым и быстрым получение государственных и муниципальных услуг для жителей поселка Большие Вяземы и микрорайона Городок-17. Клиенты смогут подать документы как с помощью сотрудника, так и самостоятельно - там оборудована точка доступа для самостоятельной работы с порталом госуслуг.

Офис расположен по адресу: микрорайон Городок-17, строение 1Б. Он работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Напомним, всего в Одинцовском округе работают шесть офисов МФЦ и 17 территориальных обособленных структурных подразделений.

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