Фестиваль профессий будущего «Tech-Фест» пройдет в Жуковском

Читайте нас в:

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья уточнили что участие в фестивале могут принять школьники старших классов. Ребятам расскажут о профессиях будущего и современных инновационных технологиях.

Организаторы проведут экскурсии в аэромобильный спасательный отряд «Центроспас» и демонстрационный центр Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ). Участников ждут научно-практические эксперименты с использованием дистанционной аэродинамической трубы и соревнования квадрокоптеров.

Фестиваль пройдет на площадке Технопарка ЦАГИ, расположенного по адресу: город Жуковский, улица Луч, дом 24/1А. Начало в 13:00, а регистрация стартует с 12:30. Участие бесплатное.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».