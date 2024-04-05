05 апреля 2024, 21:14

Фестиваль проектов по моделированию и конструированию состоялся в Наро-Фоминске

Телеканал «360»
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В актовом зале Наро-Фоминской средней общеобразовательной школы состоялся пятый региональный фестиваль проектов по моделированию и конструированию «Интеллект и творчество». Мероприятие началось с торжественного открытия и выступления творческих коллективов школы, которые пожелали удачи всем участникам фестиваля.

На фестивале представили более 60 проектов в семи различных номинациях, включая робототехнику, рукоделие из разнообразных материалов, моделирование и мультипликационное творчество. Особенно привлекла внимание гостей выставка моделей лего-конструирования, где участникам необходимо было не только демонстрировать свои работы жюри, но и защищать их.

Организаторы фестиваля подчеркивают, что такие мероприятия играют важную роль в развитии творческих и научных способностей детей, а также способствуют стимулированию общения и взаимодействия между участниками.

В рамках фестиваля прошли различные мастер-классы и открыли экспериментальные комнаты для всех желающих попробовать себя в новых научных и творческих направлениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Наро-Фоминск Дети Фестивали
05 апреля 2024, 22:08
Акцию «Ярмарка профессий. Навигатор поступлений» провели в Луховицах
Телеканал «360»
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В доме культуры «Старт» городского округа Луховицы состоялась уникальная акция «Ярмарка профессий. Навигатор поступлений», организованная управлением системой образования администрации г. о. Луховицы при поддержке Министерства образования Московской области. Старшеклассники города получили уникальную возможность заранее определиться с выбором будущей профессии и вуза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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На ярмарке представили восемь высших учебных заведений из Москвы, Коломны и Рязанской области, включая Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Маргелова, которое впервые приняло участие в таком мероприятии в Луховицах. Стенды вузов привлекли большое количество посетителей, желающих узнать о перспективах обучения и будущей карьере.

«У нас много вакансий на предприятиях и лучше всего, конечно, их замещать местными ребятами», - отметил глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

В ходе ярмарки участники смогли не только ознакомиться с предложениями вузов, но и получить консультации по поступлению, условиям обучения и специальностям.

Вузы Луховицы Образование Ярмарки
05 апреля 2024, 22:04
Научная конференция реаниматологов-анестезиологов прошла в МОНИКИ
МОНИКИ имени Владимирского
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Всероссийская конференция «Избранные вопросы анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии» прошла в МОНИКИ имени Владимирского. В мероприятии приняли участие заслуженные врачи России, заведующие кафедрами и ведущие научные сотрудники.

Специалисты обсудили правовые нормы в анестезиологии-реаниматологии, безопасность пациентов и современные стандарты мониторинга, вопросы дополнительного профессионального образования и многое другое.

По словам директор МОНИКИ имени Владимирского Константина Соболева, кафедра отделения анестезиологии и гематологии является настоящим клиническим, учебным, методологическим центром Московской области по этой специальности.

«Здесь проводится лечение самых тяжелых клинических случаев с использованием самых современных технологий и оборудования. Наши сотрудники всегда готовы поделиться своими знаниями и многолетним опытом, проводя такие мероприятия, как эта конференция», - рассказал Соболев.

Специалистов отметили грамотами Министерства здравоохранения Московской области и нагрудными знаками «Отличник здравоохранения Российской Федерации».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Здравоохранение Врачи Образование
05 апреля 2024, 21:57
Объекты вдоль магистралей в Лосино-Петровском приведут к единому стандарту
Телеканал «360»
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В Лосино-Петровском продолжаются работы по приведению объектов потребительского рынка и услуг к единому стандарту. В фокусе внимания оказались торговые киоски, расположенные вдоль ключевых транспортных артерий, в том числе Щелковского шоссе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к летнему сезону.

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После проверки на Щелковском шоссе выявили восемь объектов, не отвечающих установленным требованиям. Для каждого из них разработали индивидуальную дорожную карта модернизации, согласованную с собственниками.

«Все мы с вами проживаем и работаем в городском округе, и конечно же приятно, когда внешний облик торговых объектов достойный и приятно посмотреть. И жить в таком городе уютнее и приятнее», - сказал заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Иван Буранкин.

Особое внимание уделяют не только архитектурной составляющей объектов, но и соблюдению земельного законодательства, техническим условиям присоединения к дорогам, а также соответствию рекламных конструкций установленным нормам.

Работы по улучшению городской среды и обеспечению единства архитектурного облика проводят совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Благоустройство Лосино-Петровский
05 апреля 2024, 21:45
Глава Жуковского Аубакиров посетил отремонтированную поликлинику
Администрация городского округа Жуковский
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Глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров и депутат Московской областной Думы Игорь Коханый оценили качество капитального ремонта городской взрослой поликлиники. Строители уже завершили все работы, осталось только провести генеральную уборку.

По словам Аубакирова, на следующей неделе подрядчик займется благоустройством прилегающей территории.

«В конце следующей недели определим дату открытия взрослой поликлиники, с учетом необходимого времени для переезда врачей», - рассказал глава округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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Благоустройство Поликлиники Жуковский Ремонтные работы

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