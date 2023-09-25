Фестиваль «Поющие под дождем» прошел в парке Мира в Мытищах
Традиционный осенний фестиваль «Поющие под дождем» провели в парке Мира в Мытищах. Несмотря на свое название, мероприятие прошло в по-настоящему летней атмосфере.
Организаторы фестиваля подготовили для гостей насыщенную программу: мастер-классы, фотовыставку и концерт авторской музыки. На сцене выступили балалаечник Андрей Матвеев, певец Дмитрий Быков, поэт-песенник Александр Шаганов, а также музыкальные коллективы округа.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.
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