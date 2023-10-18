Фестиваль по скайраннингу впервые пройдет в Подмосковье 21 и 22 октября

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Соревнования по скайраннингу пройдут в Подмосковье впервые. Это дисциплина, которая совмещает в себе бег по горной местности с элементами альпинизма. Трассы для этого вида спорта сложные, угол наклона может достигать 40 градусов.

На фестивале в Раменском выступят профессиональные представители скайраннинга. 21 октября пройдут состязания в спринте, а 22 октября - в гонке.

Для любителей, желающих принять участие в программе, открыта регистрация. Присоединиться к чемпионату можно и в день мероприятия, подав заявку на месте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Они откроются до конца года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».