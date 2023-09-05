Фестиваль по мотофристайлу прошел в Коломне

Самый юный участник экстремального шоу - Даниил Мясников. Райдеру всего 16 лет. Он потомственный мотоспортсмен, так как его дедушка Александр Львович - профессиональный гонщик, чемпион СССР по мотокроссу. Он-то и посадил Даниила за руль. Впервые на рампу для фристайла спортсмен заехал в возрасте девяти лет. А в 13 он выполнил один из самых сложных трюков.

«Бэк-флип - так называемое сальто назад, которое я сделал в 13 лет, первый в России в своем возрасте и второй в мире. За это у меня такое небольшое звание есть», - сообщил Мясников.

После в ход пошла тяжелая техника. В день рождения города Алексей Колесников - основоположник фристайл мотокросса в России - подарил Коломне свой новый трюк - сальто на багги. Вес машины составляет 1,5 тонны, высота полета - 10 метров. В мире такое способны сделать всего четыре человека, и в их числе Алексей Колесников.

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В День города в Коломне прошел фестиваль по мотофристайлу. Сильнейшие спортсмены планеты устроили экстремальное шоу, за которым зрители следили не отрывая глаз. Невероятные кульбиты, сальто - каждый трюк вызвал восхищение.