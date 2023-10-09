Фестиваль по конному спорту для паралимпийцев прошел в Котельниках

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На ипподроме в Котельниках собрались профессиональные параспортсмены и юные участники, которые только делают первые шаги в мире большого спорта.

С приветственным словом на открытии фестиваля выступил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин. Он пожелал участникам здоровья и новых спортивных успехов.

При поддержке волонтеров юным спортсменам предстояло преодолеть на лошадях несколько этапов - ворота, поворот, лабиринт.

«Главная задача, чтобы детишки и их родители хотя бы один день в году испытали полное счастье. <…> Представьте ощущения ребятишек, которые всю жизнь провели в инвалидных креслах, когда они садятся на этот „корабль“ (лошадь - прим. ред.), который движется», - сказал председатель наблюдательного совета группы компаний «Белая дача» Виктор Семенов.

После выступили члены паралимпийской сборной. Они уверенно держатся в седле.

«С каждым годом у нас все больше участников и все шире география фестиваля. Это говорит о том, что фестиваль нужен тем, кто к нам приезжает», - сказала директор спортивной школы олимпийского резерва «Белка» Анна Пахомова.

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