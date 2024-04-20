Фестиваль по боулингу среди инвалидов прошел в Подольске

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На фестиваль приехали команды из Волоколамска, Домодедова, Видного и Подольска. Всего в командах по четыре человека. Одна выбитая кегля - один балл. Задача команд - набрать максимальное количество очков.

Команда из Подольска заняла почетное третье место, набрав 260 баллов. Победителями в этом году стала команда из Волоколамска.

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