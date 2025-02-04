Фестиваль плавания «Спортивный дельфин» прошел в Воскресенске

В этом году во дворце водного спорта «Дельфин» собралось 315 юных пловцов из 10 округов Подмосковья. Одним из новшеств стало введение командной дисциплины - эстафет.

Болельщики эмоционально и ярко поддерживали участников фестиваля. География поклонников этого вида спорта оказалась более чем широкой. Александра Давыдова приехала из Санкт-Петербурга, чтобы поддержать детей своей подруги.

«Я в восторге, классно! Много деток, все такие талантливые. Аж мурашки по коже от того, как они стараются, стремятся. Маленькие чемпионы!» - поделилась Александра.

У каждого участника есть свои цели, заставляющие двигаться вперед. Анжелика Никитушкина из Луховиц выступила на фестивале сразу в двух дисциплинах. Девушка занимается плаванием уже девять лет и в будущем мечтает стать тренером.

«Я занимаюсь плаванием уже пять лет, и на этих соревнованиях хочу получить первый юношеский разряд, так как на прошлом турнире мне не хватило до него одной секунды», - рассказала 10-летняя спортсменка Василиса Четверткова.

Девизом фестиваля стали слова: «Плавание - это мой мир». И для всех спортсменов это действительно так. Регулярные тренировки и соревнования, ради которых зачастую приходится преодолевать путь в сотни километров, становятся образом жизни. Но когда есть цель, амбиции и силы, то не бывает ничего невозможного.