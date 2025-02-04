04 февраля 2025, 10:05

Фестиваль плавания «Спортивный дельфин» прошел в Воскресенске

Телеканал 360
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Традиционный турнир с каждым годом становится все масштабнее и разнообразнее. Растет и число участников соревнований.

В этом году во дворце водного спорта «Дельфин» собралось 315 юных пловцов из 10 округов Подмосковья. Одним из новшеств стало введение командной дисциплины - эстафет.

Болельщики эмоционально и ярко поддерживали участников фестиваля. География поклонников этого вида спорта оказалась более чем широкой. Александра Давыдова приехала из Санкт-Петербурга, чтобы поддержать детей своей подруги.

«Я в восторге, классно! Много деток, все такие талантливые. Аж мурашки по коже от того, как они стараются, стремятся. Маленькие чемпионы!» - поделилась Александра.

У каждого участника есть свои цели, заставляющие двигаться вперед. Анжелика Никитушкина из Луховиц выступила на фестивале сразу в двух дисциплинах. Девушка занимается плаванием уже девять лет и в будущем мечтает стать тренером.

«Я занимаюсь плаванием уже пять лет, и на этих соревнованиях хочу получить первый юношеский разряд, так как на прошлом турнире мне не хватило до него одной секунды», - рассказала 10-летняя спортсменка Василиса Четверткова.

Девизом фестиваля стали слова: «Плавание - это мой мир». И для всех спортсменов это действительно так. Регулярные тренировки и соревнования, ради которых зачастую приходится преодолевать путь в сотни километров, становятся образом жизни. Но когда есть цель, амбиции и силы, то не бывает ничего невозможного.

Спортсмены Фестивали Воскресенск
04 февраля 2025, 10:08
Жителям Подмосковья рассказали о правилах и сроках уборки подъездов
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственном жилищному надзору МО
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Ответственность за поддержание чистоты подъездов и входных групп многоквартирных домов лежит на управляющей организации. Министерство по содержанию территорий и жилищному надзору Подмосковья напомнило, что периодичность и методы уборки регулирует постановление правительства.

В соответствии с документом каждый день необходимо проводить влажное подметание лестничных клеток и маршей двух первых этажей и полов в лифтах. Раз в неделю это следует делать на всех этажах. С этой же периодичностью должны убирать загрузочные камеры в мусоропроводах.

Два раза в месяц в доме положена полная влажная уборка лестничных клеток и маршей всех этажей и лифтовых кабин.

Один раз в месяц должны мыть нижний сегмент мусоропровода и проводить дезинфекцию мусоросборников. Раз в год необходима уборка с мытьем окон, решеток, пожарных и чердачных лестниц, а также батарей.

Управляющая организация или собственники дома на общем собрании могут определить периодичность проведения генеральной уборки, однако она должна проходить по меньшей мере раз в год.

Правительство РФ Квартиры
04 февраля 2025, 09:47
Пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 4 февраля
Медиасток.рф
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Около 878 тысяч машин насчитали на подмосковных дорогах утром 4 февраля. Это на 1% меньше средних значений прошлого месяца. Загруженность трасс оценили в четыре балла.

Как рассказали в региональном Минтрансе, пробки образовались в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными, держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.

Пробки Дороги
03 февраля 2025, 23:36
Команда из Подмосковья победила «Зенит» на чемпионате России по гандболу
Гандбольный клуб «Чеховские медведи»
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Подмосковный клуб «Чеховские медведи» обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга со счетом 30:23 в домашнем матче Суперлиги. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья. Победа вывела чеховцев на первое место в чемпионате, сместив петербуржцев с лидерской позиции. Самым результативным игроком стал Александр Котов, забивший семь мячей.

​«Это очень важная победа с точки зрения психологии. У нас накопилось уже три или даже четыре поражения подряд от „Зенита“. Я рад, что именно сегодня у нас получилось прервать эту серию поражений», - поделился эмоциями голкипер «Чеховских медведей» Артем Грушко.

В ведомстве добавили, что 8 февраля команда сыграет в Бресте в SEHA - Gazprom League, который определит ее место в таблице. В феврале «медведей» ждут еще три игры: 13 февраля в Волгограде и две четвертьфинальные встречи Кубка России - 19 февраля в Чехове и 25 февраля в Ставрополе. Трансляции матчей будут доступны на «МАТЧ ТВ».

Напомним, турниры проходят в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Спортсмены
03 февраля 2025, 23:07
Акция по профориентации для школьников завершилась в Подмосковье
Министерство образования МО
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Прием заявлений на участие в ЕГЭ завершился 1 февраля. Для получения аттестата выпускники сдают русский язык и математику, а остальные экзамены зависят от выбранного вуза. Чтобы помочь ребятам определиться с профильными предметами, в Московской области прошла акция «ГИА. Осознанность. Профориентация».

Она проходила с декабря по январь. В течение двух месяцев школьники посещали мастер-классы, встречались с представителями вузов и предприятий. Заключительное мероприятие акции состоялось 31 января в Домодедове. Учащиеся 8, 10 и 11 классов посетили образовательные площадки, узнали о вступительных испытаниях и подготовке к экзаменам. Эксперты ЕГЭ дали советы, а психологи провели тренинги по управлению стрессом.

«Выбор будущего - ответственный шаг. Важно не только успешно сдать экзамены, но и понимать, где выбранная профессия будет востребована. Акция помогает выпускникам увидеть реальные перспективы и определиться с профессиональным направлением», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Так, в Истре 28 января прошла встреча с представителями военных и инженерных вузов, включая Академию гражданской защиты МЧС и Московский университет МВД. Также школьники увидели экспонаты времен Великой Отечественной войны в рамках проекта «Музей в чемодане».

Школьники Образование

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