Фестиваль памяти основателя академического хора Дома культуры «Луговая» прошел в Лобне

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Среди участников были академический хор Дома культуры «Луговая», классик-хор «Асаdemia», женская академическая хоровая капелла «Элегия», «Серебряные росы» из Дома культуры «Чайка», а также гости из Дома культуры «Мир», мужской вокальный ансамбль «Лыткаринские ребята» и хор храма Большое Вознесение.

Мероприятие прошло на сцене Дома культуры «Луговая».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова проинспектировали, как продвигается строительство детского клинического центра имени Леонида Рошаля продолжается в Красногорске. Как отметил глава области, лечебное учреждение постараются открыть уже этим летом.

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