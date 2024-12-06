06 декабря 2024, 16:34

Фестиваль «Орленок — патриот и гражданин» прошел в Подольске

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Муниципальный патриотический конкурс провели в городском округе впервые. Его участниками стали 330 детей из 24 учреждений образования.

Отряды и активисты, участвующие во всероссийском проекте «Орлята России», соревновались в пяти номинациях. Этот масштабный проект по воспитанию активных граждан России объединяет миллионы учащихся начальной школы, их родителей и педагогов.

В завершении фестиваля состоялся большой гала-концерт. На нем выступили с лучшим номерами более 70 победителей и призеров конкурса. На церемонии награждения в школе № 34 им вручили призы и почетные грамоты.

Организаторы намерены проводить такой фестиваль, способствующий творческому развитию подрастающего поколения, ежегодно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Подольск Фестивали Патриотизм
06 декабря 2024, 17:14
Еще 12 подъездов в многоквартирных домах отремонтировали в Истре с сентября
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По просьбам жителей в округе сделали косметический ремонт в 12 подъездах многоквартирных домов. Всего таких работ с сентября провели на 70 адресах.

По заявкам жителей коммунальные службы отремонтировали 12 подъездов и входных групп. Снимают старую шпаклевку, наносят новую и красят стены. Также обновляют почтовые ящики, напольное покрытие, и оконные отливы.

Что касается входных групп, то работники проверяют электромагнитные замки, меняют блоки питания, а также кнопки входа. Еще проводят профилактический осмотр оборудования, регулируют или обновляют дверные доводчики и смазывают петли. Где-то даже ставят новую дверь.

С начала 2024 года подрядные организации и коммунальные службы приняли и выполнили 1894 заявок по ремонту и обслуживанию подъездных домофонов. Большая часть из них уже отработаны.

Каждую среду руководство МБУ «ЖКУ г. о. Истра» проводит прием граждан по предварительной записи. Записаться на прием можно, позвонив в приёмную директора по телефону 8 (926) 936-04-11.

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Истра Ремонтные работы
06 декабря 2024, 17:05
Спортсмены из Истры стали призерами международного школьного фестиваля
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На XI Международном Фестивале школьного спорта стран СНГ истринские спортсмены вошли в число лучших. Он проходил четыре дня в Химках.

Истринские школьники приняли участие в XI Международном Фестивале. На победу по вольной, греко-римской и женской борьбе претендовали команды из Республики Беларусь, ДНР, Приднестровья и других регионов. Соревновались команды борцов 11-13 лет по 10 участников в каждой, в формате «Стенка на стенку» Московскую область представляли две команды. В том числе и Истринские ребята.

В финале команда области победила сборную Беларуси со счетом 6-4. Истру представили Глеб Титов - вольная борьба и Таисия Планджиева - женская борьба. Вторая сборная Московской области заняла третье место в упорной борьбе, победив команду ДНР, в нее вошли также школьники из городского округа Истра Арсений Чернов - вольная борьба и Аскитэя Калыгина - женская борьба.

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Спортсмены Истра Фестивали
06 декабря 2024, 17:05
Подмосковное министерство напомнило о штрафах за нарушения жилищного надзора
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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В первой неделе декабря специалисты Министерства по содержанию территорий и жилищному надзору Московской области рассмотрели 78 административных дел в области жилищного контроля и лицензирования. Сумма наложенных штрафов составила 7,1 миллиона рублей.

Более 45 дел рассмотрели с участием представителей управляющих компаний, включая директоров и учредителей. При этом, обсуждение трех дел отложили, чтобы дать возможность устранить нарушения и снизить штрафы. По 21 делу назначили предупреждение.

В ведомстве отметили, что данные меры направлены на повышение ответственности управляющих компаний и улучшение качества их услуг. В будущем планируются дополнительные проверки и профилактика нарушений.

Штрафы
06 декабря 2024, 16:59
Обсуждение бюджета на 2025 год в новом формате прошло в поселке Поварово
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Общественные обсуждения бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 прошли в поселке Поварово городского округа Солнечногорск. В следующем году здесь капитально отремонтируют сети водоснабжения, построят новый детский сад, приведут в порядок дороги и многое другое.

Общественные обсуждения бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 прошли в поселке Поварово городского округа Солнечногорск.

В следующем году здесь капитально отремонтируют сети водоснабжения, построят новый детский сад, приведут в порядок дороги и многое другое.

Жителям рассказали о доходах и расходах, а также предоставили им возможность предложить свои идеи по распределению средств. Новый формат общения о бюджете стал настоящим прорывом для округа, так как раньше ограничивались лишь публичными слушаниями. В этом году представители администрации проводят выездные встречи в каждом территориальном управлении, рассказывая о планах развития округа и конкретных местностей. Это позволяет жителям понять, какие изменения ожидают их населенные пункты, а властям - скорректировать планы с учетом мнения граждан.

«При формировании бюджета мы обязательно учитываем обратную связь от жителей, которую получаем через обращения, личные встречи и наказы. Без понимания потребностей людей невозможно эффективно управлять и развивать округ. Поэтому мы открываем как можно больше каналов коммуникации, и такие встречи - один из них», - отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Николай Минаев также сообщил, что бюджет на будущий год будет ориентирован на социальные нужды. В 2024 году построили новый корпус Поваровской школы, а в следующем году начнется ремонт главного здания школы, а также строительство детского сада на 250 мест, для которого уже начали закладывать фундамент.

Работа по модернизации жилищно-коммунального хозяйства продолжится. В этом году была запущена блочно-модульная котельная в микрорайоне Поваровка, модернизированы теплотрассы в микрорайоне Лесхоз, реконструированы подстанции в Белавино, Задорино и Дудкино, а также обновлены электросети в Поварово. В следующем году запланирован капитальный ремонт сети водоснабжения в Поварово, а в 2026 году там будет построена новая блочно-модульная котельная.

В Задорино планируется обустройство детской игровой площадки и пешеходной дорожки от поликлиники до улицы Школьной. Кроме того, будут отремонтированы три дороги общей протяженностью 1,6 километра и благоустроены контейнерные площадки в пяти населенных пунктах.

«Я вижу, что жизнь нашего поселка улучшается. Она уже стала лучше с появлением новой школы, а с детским садом на 250 мест станет еще лучше. Мы никогда не видели такого качества и уровня ремонта в Поварово. Это настоящий подарок для нас. Мы с нетерпением ждем и благодарны за такие изменения», - поделилась коренная жительница Поварово Ирина Трынкина.

С проектом бюджета можно ознакомиться на официальном сайте администрации Солнечногорска. Ранее общественные обсуждения прошли в территориальных управлениях Андреевка и Смирновское.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Школы ЖКХ Солнечногорск Строительство Детские сады Ремонтные работы

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