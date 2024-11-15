15 ноября 2024, 14:06

Фестиваль новогодних елок пройдет в декабре в Воскресенске

Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Традиционный арт-фестиваль «ЧУднЫе елки» начнется в парке усадьбы Кривякино. Новогодний конкурс проводится в городском округе уже в шестой раз.

Участникам нужно будет оригинально оформить новогоднюю елку. Она должна быть устойчивой и иметь высоту не менее полтора метра вместе с подставкой. Материалы, использованные при оформлении композиции, должны сохранять эстетический внешний вид при длительном нахождении на воздухе и не представлять опасности для окружающей среды.

Инсталляции на конкурс могут представлять жители муниципалитета, коллективы предприятий и учреждений, арт-студии и мастерские, мастера народных промыслов, дизайнеры и художники.

Заявки на фестиваль принимаются до 10 декабря по электронному адресу организаторов. Принимать работы в парке будут с 12 до 14 декабря. Торжественное открытие арт-фестиваля состоится в полдень 15 декабря на главной площади и у колоннады. А 12 января в 12:00 на главной сцене парка подведут итоги и наградят победителей.

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Фестивали Новый год Воскресенск
15 ноября 2024, 14:06
Современные витрины для экспонатов появились в Музее Дубны
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Специальные подиумы и витрины закупили в Музее Дубны. Теперь экспонаты будут отлично подсвечиваться и при этом на них не будет влиять ультрафиолет.

В учреждении закупили 10 витрин с защитным стеклом и бестеневым освещением. Экспонаты в них разместят в том числе на время двух ближайших выставок, которые пройдут в музее.

Одну из них посвятят развитию железной дороги в Дубне. Здесь можно будет увидеть отрезки рельсов, проездные билеты на электрички разного времени.

Подготовку к выставкам с руководством музея обсудил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

«Готовится и экспозиция, посвященная Новому году. Здесь посетителей ждет настоящая зимняя сказка. Можно будет окунуться в прошлое, вспомнить, как наряжали елку, какие открытки отправляли друг другу в советские годы», - сказал Максим Тихомиров.

Глава муниципалитета также поздравил коллектив учреждения с 30-летием музея.

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Музеи Дубна
15 ноября 2024, 13:25
Волонтеров Подмосковья пригласили на экоакции по сбору вторсырья
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Акция по сбору вторсырья пройдет в Подмосковье 17 ноября. Экологические мероприятия состоятся в Домодедове, Химках и Пушкино. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В рамках акции жители смогут сдать ненужные вещи, а волонтеры - помочь в организации. Добровольцам предстоит сортировать отходы и загружать вторсырье для отправки на переработку. Участникам, впервые принимающим участие, проведут инструктаж по сортировке.

Пункты сбора вторсырья будут находиться по адресам: Домодедово, улица Тихая, 27 с 11:00 до 13:00, Химки, улица Германа Титова, 14/1 с 12:00 до 13:00, Пушкино, парковка ТЦ «Акварель» с 12:30 до 14:00.

Волонтеры Экология
15 ноября 2024, 13:25
Министерство ЖКХ Подмосковья напомнило способы передачи показаний счетчиков
Министерство ЖКХ Московской области
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В Подмосковье начался прием показаний приборов учета за ноябрь. Узнать даты для передачи показаний и проверки приборов можно в личном кабинете или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики». Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

Передать данные можно через личный кабинет, чат-бот на сайте мособлеирц.рф, мобильное приложение, офисы расчетного центра или по телефону контактного центра: 8 (499) 444-01-00. Участники, передавшие показания через голосового помощника, могут выиграть тысячу рублей в рамках акции, которая продлится до 31 декабря.

Если абонент не передает показания счетчиков, первые три месяца оплата начисляется по среднемесячному потреблению, затем - по нормативу, который зависит от числа зарегистрированных жильцов. При отсутствии или неисправности счетчика либо истечении срока его поверки норматив может быть увеличен.

ЖКХ
15 ноября 2024, 12:40
Ветеран ВОВ Жанна Алышева побеседовала со школьниками Павловского Посада
Пресс-служба администрации г.о. Павловский посад
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В одной из школ Павловского Посада прошла встреча с ветераном Великой Отечественной войны Жанной Алышевой, которая рассказала школьникам о блокадном Ленинграде и своей жизни в осажденном городе. Жанна Сергеевна родилась в Павловском Посаде в тысяча девятьсот тридцать девятом году и оказалась в Ленинграде в возрасте двух лет.

В сентябре 1941 года ее отец пропал без вести, а спустя некоторое время скончался и младший брат. Несмотря на тяжелые утраты, Жанна вместе с матерью смогла выехать по «дороге жизни» в родной город. Вспоминая годы блокады, она отметила, как жители Ленинграда боролись за выживание и помогали друг другу в условиях полного окружения.

На встрече в Рахмановской школе Жанна Алышева поделилась воспоминаниями о тех ужасах, что пережили люди в блокадном Ленинграде. Школьники внимательно слушали ее рассказ, понимая важность этой истории для будущих поколений. Жанна Сергеевна подчеркнула, что даты начала и снятия блокады - 8 сентября и 27 января - должны всегда напоминать о подвиге людей, переживших осаду.

Сейчас Жанна Сергеевна активно ведет здоровый образ жизни, путешествует и продолжает встречаться с молодежью, рассказывая о событиях своего детства и о тех, кто остался на полях сражений в осажденном городе.

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Ветераны Войны Школьники Павловский посад Великая Отечественная война

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