Фестиваль новогодних елок пройдет в декабре в Воскресенске

Участникам нужно будет оригинально оформить новогоднюю елку. Она должна быть устойчивой и иметь высоту не менее полтора метра вместе с подставкой. Материалы, использованные при оформлении композиции, должны сохранять эстетический внешний вид при длительном нахождении на воздухе и не представлять опасности для окружающей среды.

Инсталляции на конкурс могут представлять жители муниципалитета, коллективы предприятий и учреждений, арт-студии и мастерские, мастера народных промыслов, дизайнеры и художники.

Заявки на фестиваль принимаются до 10 декабря по электронному адресу организаторов. Принимать работы в парке будут с 12 до 14 декабря. Торжественное открытие арт-фестиваля состоится в полдень 15 декабря на главной площади и у колоннады. А 12 января в 12:00 на главной сцене парка подведут итоги и наградят победителей.

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