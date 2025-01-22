Фестиваль науки пройдет в Солнечногорске 1 февраля

Цель фестиваля - популяризация науки среди детей и молодежи. Мероприятие организуют при поддержке управления образования администрации округа. Событие состоится в рамках Всероссийского фестиваля Nauka 0+.

Фестиваль организуют под девизом: «Науку можно трогать руками». Детей от шести до 14 лет и их родителей приглашают принять в нем участие. Организаторы мероприятия подготовили научные конкурсы, квесты, опыты в различных областях, включая математику, физику, биологию, астрономию, конструирование и многое другое.

«Фестиваль в занимательной, понятной каждому ребенку форме увлечет детей математикой, физикой, астрономией и многими другими науками. Его посещают тысячи человек ежегодно. Приглашаю всех прийти семьями на главное научно-популярное событие округа. Дети и взрослые почерпнут для себя много нового об окружающем нас мире», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.