Фестиваль науки и искусств «Менделеев» пройдет в Клину 22 июня

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, на фестиваль пригласили школьников, студентов, их родителей и педагогов. Для них проведут викторины, экскурсии и театральную постановку «Барышня-крестьянка».

В завершение праздника на территории откроют новую экотропу «Бобловский парк».

Подробнее о программе можно узнать по ссылке.

«В усадьбу Боблово Менделеев приезжал каждое лето вместе с семьей. При этом ученый именно здесь ставил свои сельскохозяйственные эксперименты, а также создал ландшафтный парк, куда завез экзотические растения. Сегодня в музее хранятся личные вещи Д. И. Менделеева, его семьи и коллекция предметов крестьянского быта», - рассказали в ведомстве.

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