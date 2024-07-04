Фестиваль настольных игр «Единство без преград» прошел в Коломне

Цель фестиваля - популяризация настольных игр как метода социальной реабилитации, расширение круга общения, а также улучшение коммуникативных навыков участников. Командам было предложено принять участие в семи самых популярных настольных играх, чтобы выявить самые активные и дружные коллективы. По результатам игр все команды были награждены дипломами и памятными подарками.

В мероприятии приняли участие команды из Электростали, Луховиц, Озер, Коломны, Орехово-Зуева, Подольска, Жуковского, Серпухова и Шатуры.

Фестиваль прошел в дружественной и теплой атмосфере, наполненный интересными моментами и яркими эмоциями. Помимо игровой программы, участники представили свои концертные номера, а в завершение прошло знакомство с Коломенским кремлем.

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