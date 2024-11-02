Фестиваль народов России пройдет в Химках 5 ноября

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Музыкальный концерт песен о России и народных танцев состоится в местном доме культуры 2 ноября в 17:00. Гостям лицея № 10 в покажут патриотический фильм в 19:00.

Посетить открытую тренировку по спортивному ориентированию 4 ноября сможет каждый желающий. Она состоится в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная».

«5 ноября в 10:00 в школе „Наследие“ пройдет фестиваль народов России для родителей и учащихся. Они познакомятся с культурой и традициями разных народов, оценят яркие национальные костюмы и примут участие в интерактивной программе», - рассказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Интересный концерт, посвященный традициям разных народов и национальностей, проведут также 5 ноября в 10:30 в детском саду «Медвежонок».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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