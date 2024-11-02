02 ноября 2024, 15:03

Фестиваль народов России пройдет в Химках 5 ноября

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Жители и гости Химок смогут посетить самые разные мероприятие, подготовленные в честь Дня народного единства. Праздничная программа включает концерты, исторические лекции и спортивные состязания.

Музыкальный концерт песен о России и народных танцев состоится в местном доме культуры 2 ноября в 17:00. Гостям лицея № 10 в покажут патриотический фильм в 19:00.

Посетить открытую тренировку по спортивному ориентированию 4 ноября сможет каждый желающий. Она состоится в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная».

«5 ноября в 10:00 в школе „Наследие“ пройдет фестиваль народов России для родителей и учащихся. Они познакомятся с культурой и традициями разных народов, оценят яркие национальные костюмы и примут участие в интерактивной программе», - рассказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Интересный концерт, посвященный традициям разных народов и национальностей, проведут также 5 ноября в 10:30 в детском саду «Медвежонок».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Химки Концерты Спектакль Патриотизм
02 ноября 2024, 16:27
Сквер имени генерала Кузнецова в Яхроме благоустроят до конца года
пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Оксана Котова проверила ход работ по обновлению сквера. Готовность объекта составляет 70%.

Для любителей активного отдыха в сквере уже заасфальтированы беговые дорожки. Сейчас в сквере высаживают новые деревья, клены и спирею, а также застилают газон. На озеленение прогулочной зоны потребуется 15 тысяч квадратных метров рулонной травы. А еще здесь установят полсотни столбов освещения и камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный город». Все коммуникации уже подведены. Завершится благоустройство сквера в конце декабря.

Над новым обликом сквера в Яхроме трудятся более 30 рабочих и три единицы техники. Работы здесь начались в августе 2024 года. Старую брусчатку, лавочки и урны демонтировали. Дорожки и так называемые «народные тропы» вымостили плиткой. Их общая площадь составила 1800 квадратных метров.

На территории установят перголы с качелями и новую детскую площадку размером почти 750 квадратных метров с безопасным резиновым покрытием. Юных жителей округа порадуют игровые элементы: качели, лазалки, горки.

Преображение сквера стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Объект стал победителем всероссийского голосования. Почти 11 тысяч жителей Дмитровского городского округа отдали за него свои голоса.

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Благоустройство Дмитров Ремонтные работы
02 ноября 2024, 16:26
Глава Домодедова проверила готовность парков к зиме
Пресс-служба администрации г.о. Домодедово
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В парках Домодедова завершается подготовка к зимнему сезону. Глава округа Евгения Хрусталева оценила готовность техники и персонала в парке «Елочки».

Всего в округе пять парков, общая площадь которых превышает двести пятнадцать гектаров. Для уборки и поддержания порядка зимой будут задействованы более шестидесяти сотрудников, тридцать три единицы техники и почти сто единиц инвентаря. В этом сезоне жители и гости Домодедова смогут посетить ледовые шоу, спортивные фестивали и семейные праздники - всего около двадцати крупных мероприятий.

Также в парках оборудуют лыжные трассы, катки и горки. Лыжи можно будет взять в прокат в «Городском лесу», «Взлете» и «Гальчино», а катки и горки откроют в «Елочках», «Константиновском» и других парках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке коммунальных служб к зиме. В этом году они уделят особе внимание средствам малой механизации.

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Город Домодедово
02 ноября 2024, 16:25
Школьники из Можайска поучаствовали в патриотической игре ко Дню связиста
Пресс-служба администрации Можайского округа
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Ежегодная военно-патриотическая игра прошла на базе «Танк маршрут» в Можайске. Ее приурочили ко Дню связиста.

Участниками стали активисты юнармейских и военно-патриотических отрядов от 12 до 17 лет. Они состязались командами.

Каждая прошла несколько испытаний. Среди них: смотр строя и песни, тактическая игра на местности, разборка-сборка автомата, историческая викторина.

Также жюри проверило знание воинских званий, умение устанавливать пункт связи и ремонтировать радиостанцию.

Победителем состязаний стала команда «Дети мира». Серебро оказалось у команды «Патриоты России». И на третьем месте расположилась команда под названием «Победа».

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Праздники Школьники Можайск Патриотизм
02 ноября 2024, 16:24
Правила дорожного движения напомнили воспитанникам детских садов в Лобне
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Госавтоинспекторы провели для дошкольников городского округа Лобня занятия по правилам дорожного движения. Мероприятия прошли в рамках социальной акции «Засветись».

Детям напомнили о важности светоотражающих элементов в темное время суток: какие из них лучше всего видны, как и где их правильно носить. Вместе с полицейскими ребята повторили основные правила поведения на дороге: переходить ее только на пешеходных переходах, не спешить и не бежать, внимательно смотреть по сторонам.

Госавтоинспекторы также показали воспитанникам детских садов автомобиль дорожно-патрульной службы. Многих ребят заинтересовала профессия сотрудника ГИБДД.

В конце занятия детям подарили световозвращающие браслеты. Автоинспекторы показали, куда их закрепить для лучшей видимости.

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Дети Лобня ГИБДД Детские сады

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