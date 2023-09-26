Фестиваль народного творчества прошел в парке «Раздолье» в Одинцове
Открытый фестиваль народного творчества «Лапоть & Валенок» прошел в парке «Раздолье» в Одинцове. Участие в нем приняли более 100 коллективов и артистов.
Творческие коллективы соревновались в шести номинациях: вокальное, хореографическое, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, театр и уличные гуляния. Итоги конкурсной программы подвели на главной сцене парка. Гран-при фестиваля получила Валерия Ковач из Введенского дома культуры «Огонек».
Фестиваль длился два дня. Гости праздника увидели конкурсные показы, посетили ярмарку мастеров и мастер-классы. Для детей подготовили анимационную программу, также работала выставка изобразительного искусства.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных событиях в Подмосковье.
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