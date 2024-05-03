Фестиваль национальных культур пройдет в Балашихе 5 мая

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Фестиваль проведут в Доме культуры «Балашиха». Там представят национальные наряды из частных и государственных коллекций.

Гостей праздника ждут мастер-классы и ярмарка умельцев из Балашихи. Также горожане на «Семейном дефиле» покажут свои коллекции одежды.

Встречать гостей будут на площади возле дома культуры «Балашиха» в 14:00. Основная программа начнется в 15:00. Проект посвящен Году семьи в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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