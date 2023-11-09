Фестиваль национальных культур прошел в Балашихе

Мероприятие приурочили ко Дню народного единства. Встречу провели в доме культуры «Балашиха». Фестиваль устраивают шестой год подряд. Каждая диаспора рассказывала о своих традициях. Участники проводили мастер-классы по кулинарии и делились рецептами.

«Мы показываем силу и единство нашего народа. Изюминкой фестиваля в этом году стали мастер-классы по приготовлению блюд. В них приняли участие не только жители, но и специальные гости праздника - бойцы спецоперации, которые сейчас находятся в отпуске», - рассказала председатель Общественной палаты городского округа Балашиха, руководитель регионального ресурсного цента «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.

Фестиваль проходит с 2017 года, тогда участвовали только пять диаспор. Теперь - в четыре раза больше.

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