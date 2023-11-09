09 ноября 2023, 11:08

Фестиваль национальных культур прошел в Балашихе

Телеканал «360»
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Фестиваль национальных культур в Балашихе объединил 20 диаспор. Их представители познакомили гостей со своими традициями, искусством и кухней.

Мероприятие приурочили ко Дню народного единства. Встречу провели в доме культуры «Балашиха». Фестиваль устраивают шестой год подряд. Каждая диаспора рассказывала о своих традициях. Участники проводили мастер-классы по кулинарии и делились рецептами.

«Мы показываем силу и единство нашего народа. Изюминкой фестиваля в этом году стали мастер-классы по приготовлению блюд. В них приняли участие не только жители, но и специальные гости праздника - бойцы спецоперации, которые сейчас находятся в отпуске», - рассказала председатель Общественной палаты городского округа Балашиха, руководитель регионального ресурсного цента «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.

Фестиваль проходит с 2017 года, тогда участвовали только пять диаспор. Теперь - в четыре раза больше.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стенде Подмосковья на выставке-форуме «Россия», которая открылась на ВДНХ.

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Фестивали Балашиха
09 ноября 2023, 11:17
Балашиха стала лидером Подмосковья по сбору пластика через экопункты в октябре
Телеканал «360»
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По данным регионального оператора «РТ-Инвест» Балашиха стала лидером Подмосковья по сбору пластиковой тары в октябре. Жители округа сдали свыше 40 тысяч бутылок.

Сдать пластик можно через фандоматы. В Балашихе работает 55 экопунктов для приема тары из пластика.

Фандоматы принимают тару емкостью до 2,25 литров. Штрих-код на этикетке важно оставить, его считает аппарат. На экране или чеке будет код, который потом можно зарегистрировать на сайте экопункта. Так участники акции копят баллы, которые можно потратить в магазинах-партнерах.

Сегодня в регионе работает свыше 500 экопунктов «РТ-Инвест».

Напомним, ранее губернатор Андрей Воробьев поручил исправить в Подмосковье ситуацию с устаревшими ларьками и павильонами.

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Балашиха Экология
09 ноября 2023, 11:14
Студенты архитектурных вузов помогут разработать проект ремонта школы № 22 в Королеве
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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Студенческая экспедиция «Школа мечты» для будущих архитекторов и дизайнеров началась в Москве. Ее участники посетят школы в разных регионах России, одна из которых находится в Королеве.

В рамках проекта две группы студентов посетят свыше 20 школ в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани. Их привлекут к разработке дизайн-проектов образовательных пространств. Свои решения представят и для школы № 22 в Королеве. По словам лидера проекта Натальи Кравченко, студенты уже имеют хорошую базовую подготовку, а практика даст им дополнительные знания и навыки.

«Они уже имеют хорошую базовую подготовку. А мы можем помочь им получить дополнительные знания и квалификацию в области социального дизайна, дизайна школьной среды. Идея уже прошла проверку временем, и к нам присоединяются региональные команды. Значит, проект действительно востребован. Более 500 студентов заявились на участие в региональных командах проекта», - сказала она.

Студенты поучаствуют в проектировании ремонта школ, а также изучат методы построения комфортной образовательной среды. Как отметила куратор проекта Алена Август, участники смогут развить навыки в направлении социального дизайна и покажут свои возможности.

«Студенты, путешествуя по лучшим школьным пространствам выдающихся школ России, получая дополнительные знания и насмотренность, разрабатывают дизайн-проекты для школ, в которых проводят соучаствующее проектирование. Они становятся проводниками новых знаний и идеи проекта в своих регионах и университетах», - отметила она.

В будущем в рамка проекта планируют создать онлайн-курс по дизайну образовательных пространств для региональным команд.

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Школы Студенты Ремонтные работы
09 ноября 2023, 10:58
Сквер вблизи Дворца культуры имени Воровского благоустроили в Раменском
Телеканал «360»
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Реконструкция сквера вблизи Дворца культуры имени Воровского завершилась в Раменском. Там проложили дорожки, установили качели и навесы со скамейками.

Проект сквера разработали в 2022 году. Концепцию реконструкции обсудили с жителями. Новый сквер - это более трех тысяч квадратных метров вымощенных плиткой дорожек, современная система освещения, качели, садовые диваны и навесы со скамейками.

Общая площадь благоустройства составила 1,2 гектаров. Преобразить сквер помогла областная программа «Формирование комфортной городской среды».

«Многие из тех, кто приходит заниматься в Дворец культуры или просто будут прогуливаться в нашем сквере, получат удовольствие от такого благоустройства. Конечно, губернатор не оставляет без внимания и наших автомобилистов. Для тех, кто пользуется МЦД и автомобильным транспортом, предусмотрена перехватывающая парковка», - рассказал глава Раменского городского округа Николай Ханин.

Стоянка рассчитана на 82 автомобиля. Ей смогут воспользоваться не только родители воспитанников Дворца культуры, но и жители Раменского, уезжающие со станции «Фабричная» в Москву. В сквере также высадили деревья и кустарники. Для маломобильных групп населения оборудовали тактильные полосы.

Руководители творческих коллективов планируют летом устраивать в сквере концерты и проводить мероприятия. С афишей можно будет ознакомиться здесь же: в сквере установили информационные щиты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Благоустройство Раменское Парки
09 ноября 2023, 10:52
Защита от мошенников и никакой оплаты на месте. Подмосковье изменит газовое обслуживание с 1 января
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Подмосковье переходит на новую систему технического обслуживания газового оборудования в домах с 1 января, чтобы обеспечить максимальную безопасность жителей. По поручению губернатора Андрея Воробьева состоится цикл совещаний, посвященных подготовке к грядущему этапу. Первое прошло в Дубне.

Его провели заместитель председателя правительства региона Мария Нагорная и генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов, а также МВД, ГУСТ, Госжилинспекция, Министерство ЖКХ, ГУРБ и другие ведомства.

Газовое оборудование в домах Подмосковья обслуживали сотни частных организаций, многие из них делали это недобросовестно. Но с 1 января их заменит единая компания «Мособлгаз» , которая поможет оградить жителей от мошенников.

Появится единое для Подмосковья расписание обходов жилых домов. Люди заранее смогут знать день, в который к ним придет специалист «Мособлгаза», - у него будут уникальная униформа и удостоверение с QR-кодом.

Денег с жителей сотрудник брать не может, поскольку вся оплата за техобслуживание будет по единому платежному документу.

Таким образом, по словам генерального директора «Мособлгаза» Игоря Баранова, Подмосковье рассчитывает полностью защитить жителей от мошенников.

«От работы представителей управляющих компаний, Ассоциации председателей советов многоквартирных домов в Московской области зависит безопасность жителей. Мы готовы ответить на все вопросы, чтобы заранее прийти к пониманию», - отметила Мария Нагорная.

Ранее губернатор Подмосковья поручил разработать бесплатную систему безопасности при утечках газа.

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Информировать жителей помогут Ассоциация председателей советов многоквартирных домов совместно с председателем координационного совета Олесей Тыщенко.

Газ Андрей Воробьев

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