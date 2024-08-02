Фестиваль «Музей под звездами» пройдет в Серпухове 10 августа

Читайте нас в:

Фестиваль в этом году назвали «Контрасты. Маковские». На нем представят изобразительное искусство при помощи музыки, танца, театральных зарисовок.

Для участников подготовили фотозону, лотерею и ярмарку мастеров. Также пройдет концерт творческих коллективов и солистов города. Например, участие примут образцовая танцевальная студия «Сильфида», музыкальная студия «Маэстро» и другие коллективы.

Джазовый ансамбль Федора Андреева и солистка Светлана Сорокина станут хедлайнерами вечера. Они исполнят произведения советской и российской эстрады в стиле джаза.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».