Фестиваль многодетных семей прошел в Можайске

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Участников фестиваля приветствовали глава Можайского округа Денис Мордвинцев, депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова, заместитель председателя Совета депутатов округа Татьяна Дроздова, заместитель главы округа Елена Заболотная и заместитель начальника управления образования и отраслей социальной сферы Жанна Василенкова.

«Крепкая семья - это основа любого государства. Любовь к нашей стране, преемственность поколений, традиции - все начинается с семьи. Благодарю всех участников фестиваля - вы являетесь примером теплых и близких семейных отношений», - подчеркнул глава округа Денис Мордвинцев.

Особую благодарность за организацию мероприятия выразили Татьяне Шумаковой, которая является идейным вдохновителем фестиваля многодетных семей. Она была отмечена благодарственным письмом за вклад в развитие семейных ценностей.

В фестивале приняли участие семь многодетных семей: Власовы, Мироновы, Шелепенковы, Гейда, Деньковы, Шпаковы и Латышевы. Каждая семья подготовила уникальный образ - музыкальный, народный, спортивный и другие. Несмотря на различия в увлечениях и традициях, всех объединяли любовь, уважение и взаимопонимание.

Семьи представили видеоролики «Один день из жизни семьи», участвовали в рубрике «вопрос-ответ» и порадовали гостей творческими номерами. Завершилось мероприятие вручением памятных ценных призов всем участникам.

Фестиваль стал ярким примером того, как важно сохранять семейные традиции, делиться теплом и поддерживать друг друга.