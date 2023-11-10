Фестиваль «Между прошлым и будущим» в Зарайске завершится 12 ноября лекцией Полины Аскери о современном искусстве

В корнере «Дымов Керамика» каждый желающий сможет принять участие в бесплатных мастер-классах по гончарному делу и росписи по керамике. Мероприятия пройдут в выходные дни с 11:00 до 19:00. Роспись по керамике будет проходить каждый час, а на гончарном круге можно будет поработать каждые полчаса.

Кроме того, состоятся последние показы спектакля-прогулки по городу «По реке. Под землю. В небо», представленного творческим сообществом МИРА. Зрителей ждет увлекательное путешествие по различным местам города, где они смогут окунуться в историю и увидеть визуальные произведения искусства, созданные художниками специально для этого мероприятия.

Фестиваль завершится 12 ноября в 14:00 лекцией о современном искусстве от куратора выставки галеристки Полины Аскери. Эта лекция пройдет в обновленном купеческом особняке 1860-х годов, известном как дом Григория Мачтета.

В течение всего фестиваля в этом доме была представлена выставка работ молодых художников, объединенных в арт-резиденции. 11 и 12 ноября к ним присоединятся местные художники с картинами о Зарайске.

Организацию фестиваля «Между прошлым и будущим» поддерживает Министерство культуры и туризма Московской области, а куратором фестиваля является Марина Глухова - продюсер российских и международных проектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о существовании портала welcome.mosreg.ru. С его помощью жители региона могут узнать о событиях в Московской области.

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