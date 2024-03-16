16 марта 2024, 20:22

Фестиваль Масленицы пройдет на сыроварне Олега Сироты 16 и 17 марта

пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Празднование Масленицы с участием фермеров со всего Подмосковья пройдет 16 и 17 марта на Истринской сыроварне Олега Сироты. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

Он подчеркнул, что более 7,6 тысячи заведений общественного питания в Подмосковье готовят специальное меню и предложения для Масленицы, включая широкий выбор блинов и традиционных закусок.

«Для удобства жителей и гостей региона, которые посетят Подмосковье на праздничной неделе, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области подготовило интерактивную карту, на которую уже нанесено более 200 локаций, где можно провести время весело и, главное, вкусно», - указал Владислав Мурашов.

На территории этих локаций можно принять участие в масленичных гуляниях, а также посетить рестораны, кафе и ярмарки. Фермеры также примут активное участие, угощая посетителей натуральными продуктами, включая сыры, мед и сладости.

Во время празднования Масленицы пройдут мастер-классы по росписи пряников, свечеварению, а также будут организованы обзорные экскурсии по фермерским хозяйствам, в ходе которых все желающие смогут узнать больше подробностей об ассортименте фермеров из Подмосковья.

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Фестивали Олег Сирота Масленица
16 марта 2024, 20:46
Конференцию «Наше Отечество — наши традиции» для молодежи провели в Красногорске
Автор фото - Александра Степанова
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Мероприятие, которое ежегодно проводит Министерство информационных и социальных коммуникаций Подмосковья (МИСК), приурочено к Дню православной молодежи Московской области. В этом году оно прошло в Никольском соборе и собрало порядка 170 участников.

В начале конференции состоялась праздничная литургия, которую возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Он подчеркнул важность духовно-нравственных ценностей, отметив президентский указ об их сохранении, который был подписан несколько лет назад.

«Хочется пожелать, чтобы совместная работа, совместная молитва всех нас сближала, укрепляла и помогала. Сердечная благодарность организаторам нашей конференции, губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, который принимал активное участие в создании Никольского храма, где мы все сегодня находимся, вникал в каждую деталь», - указал митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе также выразила признательность за поддержку и создание теплой атмосферы, призвав участников события проявлять любовь и совершать добрые дела.

«Важно, чтобы ребята окунались в эту атмосферу, знали, что мы всегда рядом, поддерживаем их и в это сложное время наставляем на правильный путь», - отметила Екатерина Швелидзе.

На мероприятии также присутствовал участник специальной военной операции, который поделился своим опытом.

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Красногорск Молодежь
16 марта 2024, 19:54
Работу избирательных участков в Подмосковье проверили по поручению руководителя КПРФ Наумова
https://vk.com/a_naumov_kprf
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Руководитель аппарата фракции КПРФ Константин Елисеев проверил работу ряда избирательных участков в Сергиево-Посадском, Талдомском городских округах, а также в Дубне. Работу осуществили по указанию руководителя фракции КПРФ Александра Наумова.

По результатам посещений отмечено, что выезды на избирательные участки со стороны фракции продолжатся 16 и 17 марта.

Руководитель фракции КПРФ Александр Наумов отдельно подчеркнул, что в эти дни долг каждого члена партии - проявить твердую позицию и работать над достижением общей цели во благо России.

«Направленной, прежде всего, на победу и на неукоснительное соблюдение законности при проведении процедуры выборов», - указал Александр Наумов.

Ранее мастер спорта международного класса Матвей Варакин из Королева принял участие в выборах президента. Он рассказал о традиции в его семье, которая связана с обязательным посещением выборов.

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КПРФ Выборы
16 марта 2024, 19:25
Мастер спорта международного класса Матвей Варакин из Королева проголосовал на президентских выборах
Телеканал «360»
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Мастер спорта международного класса Матвей Варакин принял участие в президентских выборах. Свой голос он отдал на участке в Королеве.

Молодой человек рассказал, что в его семье давно сложилась традиция посещать выборы. В этом процессе участвуют абсолютно все.

«У нас семья такая крепкая, мы все голосуем, у нас и бабушка, и дедушка. Сейчас появилось еще такое онлайн голосование, для людей в возрасте - это очень полезно. У нас такая как традиция получается на выборы - идем голосовать», - поделился Матвей Варакин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Королев Выборы президента — 2024
16 марта 2024, 18:34
Актер театра и кино Амаду Мамадаков проголосовал на выборах президента в Реутове
Телеканал «360»
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Популярный актер театра и кино Амаду Мамадаков отдал свой голос за одного из кандидатов на пост президента России. Он проголосовал на избирательном участке № 2657 в музейно-выставочном центре Реутова.

Актер подчеркивает, что нужно быть сильным человеком, готовым взять ответственность за страну и проживающих в ней людей.

«Сейчас я в „Антигоне“ (трагедия древнегреческого драматурга Софокла. - прим. ред.) играю царя. Я понимаю логику царя, мотивацию, цели, взгляды на жизнь. Поэтому когда я надеваю этот образ, я понимаю полностью правителей. Я понимаю, какая это сложная карма. Это не все выдерживают. Нужно быть сильным человеком, чтобы управлять народом, решать судьбы людей и принимать сложные решения», - рассказал Амаду Мамадаков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Реутов Выборы президента — 2024

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