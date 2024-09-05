05 сентября 2024, 19:16

Фестиваль любительского кино в Воскресенске продлится до 16 ноября

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В городском округе Лобня стартовал прием заявок на Белоозерский кинофестиваль-конкурс любительского кино, посвященный Году семьи. Он продлится с 1 сентября по 16 ноября.

Темой Белоозерского фестиваля любительского кино в этом году стала «Семья и Родина - Сердце и Душа». С 1 сентября в Доме культуры «Гармония» принимают заявки и видеоработы на конкурс. Участниками фестиваля могут стать отдельные авторы, коллективы, творческие объединения и группы.

Заявки и видеоработы принимают до 10 ноября. Их можно отправить по электронной почте belkinofest@mail.ru или принести в Дом культуры «Гармония» по адресу: город Белоозерский, улица Молодежная, дом 34. Победителей разделят по возрастным категориям.

Отметим, это уже десятый фестиваль, который организуют в Воскресенске. Здесь начинающие авторы и студии могут представить свои работы, получить на них рецензию, проявиться и найти своего зрителя, а также пообщаться с единомышленниками.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Кино Воскресенск
05 сентября 2024, 18:36
Подмосковные колледжи включат в программу капремонта в 2025 году
Медиасток.рф
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В этом учебном году подмосковные ученики сели за парты в построенных и капитально отремонтированных школах. Как шла подготовка в школе, а также о мерах поддержки молодых педагогов в интервью 360 рассказала член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Линара Самединова.

По ее словам, 1 сентября открылись 39 новых школ, причем 15 из них построили за счет внебюджетных средств, а также 26 детских садов.

«Одна из самых больших школ в Московской области строится в Лобне в микрорайоне Катюшки на 2220 мест, а самый большой сад в Подмосковье будет на 510 мест в Мытищах в микрорайоне Датский квартал», - рассказала Самединова.

Она отметила, что новые здания не только современные, но и оснащены всем самым необходимым. В школах есть лаборатории, просторные классы, спортивные залы и площадки на прилегающей территории.

Колледжи включат в программу капремонта Также по всему региону идет капитальный ремонт школ. Реконструкция выполняется полномасштабная. В этом году в программу капитального ремонта включат и колледжи.

«Это очень долгожданная история, потому что в среднем за счет средств областного бюджета ремонтировали примерно 10 объектов. Теперь будет, конечно, больше», - пояснила Самединова.

Теперь в капитальном ремонте школы смогут поучаствовать и родители, и педагоги. В Подмосковье существует единый бренд-бук для всех школ, и каждая конкретная школа сможет выбрать и цвета стен, и материалы, и многое другое.

«Все это обязательно обсуждается со старшеклассниками, родителями, учителями, после подрядчик приступает к работам. Работы, конечно, идут под жестким контролем. У нас есть специальное приложение, позволяющее следить практически в реальном времени за строительством. Информация там постоянно обновляется и актуализируется», - подчеркнула Самединова.

Меры поддержки для педагогов Она отметила, что в Подмосковье охотно едут педагоги со всей страны, а регион старается создавать для молодых специалистов все условия.

«У нас было порядка 2,9 тысячи вакантных мест, и мы эту потребность, почти 100%, закрыли. Мы постоянно совершенствуем меры поддержки. У нас есть возможность компенсировать арендную плату жилья, существуют подъемные для молодых специалистов. Московская областная дума уже этой осенью на первом заседании будет принимать закон, который даст дополнительную меру поддержки для молодых специалистов, которые еще учатся, но уже работают. Доплата к основному заработку - пять тысяч рублей и подъемные на три года 150 тысяч рублей», - рассказала Самединова.

Она добавила, что эти же меры поддержки будут действовать и для участников СВО.

«Их категория молодого специалиста будет как бы замораживаться. То есть они могут находиться на службе, вернуться и дальше пользоваться этими мерами поддержки», - заключила депутат Мособлдумы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Мытищи Лобня Строительство Учителя Мособлдума
05 сентября 2024, 17:26
Участок дороги в деревне Горетово отремонтировали по просьбам жителей
Пресс-служба администрации Можайского округа
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Бригада строителей отремонтировала участок дороги на Веселой улице в деревне Горетово Можайского округа. Объект привели в порядок благодаря встрече жителей с главой Денис Мордвинцевым на выездном приеме.

Рабочие отсыпали асфальтовую крошку и укатали ее спецтехникой подрядной организации «Можайская ДСПМК». Всего привели в порядок более 800 метров дорожного полотна. До этого участок был покрыт крупной щебенкой из гравия. Однако, из-за того, что вблизи находится Можайское водохранилище, на дороге образовались ямы и рытвины. Пыль поднималась после каждого автомобиля, она оседала на деревья в сосновой аллее, которую высадили жители деревни.

«Этой весной мы обратились к главе Можайского городского округа Денису Мордвинцеву. На личном приеме глава и его заместитель Елена Заболотная со всем вниманием отнеслись к коллективной просьбе жителей наших улиц. Через короткое время к нам приехал представитель администрации для оценки ситуации и определения перечня необходимых работ. В конце мая мы посетили также „выездную администрацию“ в деревне Горетово с участием главы и специалистов профильных служб, на которой нам подтвердили, что дорога этим летом будет обязательно отремонтирована», - сказала староста деревни Горетово Наталья Ларионова.

Ранее на этой улице установили освещение, а в прошлом году газифицировали. Теперь жители с комфортом добираются до участков, а дети катаются на велосипедах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Можайск
05 сентября 2024, 16:55
Новую школу открыли в поселке Заречье
пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
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Открылась новая школа на 600 мест в поселке Заречье. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проинспектировал учебное учреждение и встретился с родителями учеников.

В школе обустроили кабинеты для занятий, два спортивных зала, библиотеку, столовую, медицинский блок. Все помещения оснащены современным оборудованием. Для успешной учебы и дополнительных занятий школьникам создали все необходимые условия.

Блок начальной школы рассчитан на 200 учеников. В нем предусмотрены девять кабинетов, игровые группы продленного дня со спальными помещениями и малый спортивный зал. В блоке основной и общей школы могут обучаться 400 ребят. Для них обустроили кабинеты физики, химии и лингафонный, а также многофункциональный спортивный зал.

На территории школы разместили сразу несколько функциональных зон. Здесь есть беговые дорожки, площадки для баскетбола и волейбола, поле для мини-футбола. Одна из зон возведена в рамках губернаторского проекта «Открытый стадион» и доступна всем. Также по всему периметру здания установили ограждение.

«Сегодня посмотрели новую школу, которую возвел и передал нам инвестор, группа компаний „Самолет“. Сегодня здесь уже обучаются 507 ребят, работают 34 учителя. Весной следующего года на школьной территории планируем установить теплицу и обустроить экоуголок», - рассказал глава округа.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Школы
05 сентября 2024, 16:05
Пенсионерам в Жуковском напомнили о переходе на электронные платежки ЖКУ
Пресс-служба администрации г.о. Жуковский
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Встреча с участниками «Активного долголетия» прошла в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации в Жуковском. Пенсионерам рассказали о переходе на электронные платежки за коммунальные услуги.

Встречу провел начальник ООО «МосОблЕИРЦ» Олег Камнев. Он рассказал пенсионерам об оформлении подписки на электронный счет, получении ЭПД и его преимуществах. Также долголетам объяснили, как открыть личный кабинет и как платить за коммуналку без комиссии.

Напомним, что электронный платежный документ приходит по электронной почте и хранится в личном кабинете. Скачать и распечатать его можно в любое время.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Жуковский Активное долголетие

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