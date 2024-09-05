Фестиваль любительского кино в Воскресенске продлится до 16 ноября

В этом учебном году подмосковные ученики сели за парты в построенных и капитально отремонтированных школах. Как шла подготовка в школе, а также о мерах поддержки молодых педагогов в интервью 360 рассказала член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Линара Самединова.

По ее словам, 1 сентября открылись 39 новых школ, причем 15 из них построили за счет внебюджетных средств, а также 26 детских садов.

«Одна из самых больших школ в Московской области строится в Лобне в микрорайоне Катюшки на 2220 мест, а самый большой сад в Подмосковье будет на 510 мест в Мытищах в микрорайоне Датский квартал», - рассказала Самединова.

Она отметила, что новые здания не только современные, но и оснащены всем самым необходимым. В школах есть лаборатории, просторные классы, спортивные залы и площадки на прилегающей территории.

Колледжи включат в программу капремонта Также по всему региону идет капитальный ремонт школ. Реконструкция выполняется полномасштабная. В этом году в программу капитального ремонта включат и колледжи.

«Это очень долгожданная история, потому что в среднем за счет средств областного бюджета ремонтировали примерно 10 объектов. Теперь будет, конечно, больше», - пояснила Самединова.

Теперь в капитальном ремонте школы смогут поучаствовать и родители, и педагоги. В Подмосковье существует единый бренд-бук для всех школ, и каждая конкретная школа сможет выбрать и цвета стен, и материалы, и многое другое.

«Все это обязательно обсуждается со старшеклассниками, родителями, учителями, после подрядчик приступает к работам. Работы, конечно, идут под жестким контролем. У нас есть специальное приложение, позволяющее следить практически в реальном времени за строительством. Информация там постоянно обновляется и актуализируется», - подчеркнула Самединова.

Меры поддержки для педагогов Она отметила, что в Подмосковье охотно едут педагоги со всей страны, а регион старается создавать для молодых специалистов все условия.

«У нас было порядка 2,9 тысячи вакантных мест, и мы эту потребность, почти 100%, закрыли. Мы постоянно совершенствуем меры поддержки. У нас есть возможность компенсировать арендную плату жилья, существуют подъемные для молодых специалистов. Московская областная дума уже этой осенью на первом заседании будет принимать закон, который даст дополнительную меру поддержки для молодых специалистов, которые еще учатся, но уже работают. Доплата к основному заработку - пять тысяч рублей и подъемные на три года 150 тысяч рублей», - рассказала Самединова.

Она добавила, что эти же меры поддержки будут действовать и для участников СВО.

«Их категория молодого специалиста будет как бы замораживаться. То есть они могут находиться на службе, вернуться и дальше пользоваться этими мерами поддержки», - заключила депутат Мособлдумы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».